◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が６月初黒星を喫した。先発・田中将大投手（３７）が古巣・楽天との初対決に臨んだが、初回にいきなり４長短打で４失点するなど、まさかの２回６安打５失点ＫＯ。イニングは移籍後最短タイ、失点は今季ワーストとなる悔しいマウンドだった。打線も７回の２つの押し出し四球による２点に終わり、２分けを挟んでの連勝は６でストップした。

２分けを挟んで６連勝で迎えた好調の巨人。６月無敗で前日１０日には今季初の単独首位に浮上した中、楽天とのカード３戦目を迎えた。橋上監督代行は「まだ順位どうのこうのよりは交流戦が（試合前時点で）４試合残っていますので、そこをまずしっかりやりきるということ」とチームの総意を口にして臨んだが、打線は苦戦を強いられた。

前日までの２試合は同じスタメン。この日は１番・浦田、２番・松本のウラマツコンビは同じだったが、ティマがプロ５試合目で初めて３番に入った。しかし試合前時点で１２イニング連続無失点中だった相手先発・滝中の術中にハマった。１４０キロ台後半の直球にスライダーやカーブなどを巧みに駆使されながら２回まで無安打。３回は先頭・泉口が右前打を放ったが、続く小林が三ゴロ併殺に倒れた。

０―５の４回は２死二塁の好機を迎えたが、ダルベックは空振り三振。５、６回は３者凡退で、１安打のみで終盤に入った。前日は７得点、カード初戦の９日は８得点と多くの得点を重ねてきたが、なかなか滝中攻略への糸口を見いだせなかった。

２回５失点でＫＯされた先発・田中将の２番手として３回からマウンドに上がった森田はピンチを背負いながら５回まで無失点。しかし０―５の６回は先頭・黒川、辰己に連打を浴びると、マッカスカーにバックスクリーン右へ３ランを許し、ビハインドが８点に広がった。

７回は先頭・松本の左中間エンタイトル二塁打とティマの左前打などで１死満塁の好機をつくった。キャベッジは三邪飛に倒れたが、泉口、代打・岸田の連続押し出し四球で２点を奪った。しかし佐々木は二ゴロに封じられた。

その後の守備では森田が先頭から四球と安打で無死一、二塁を招くと、平良を捕邪飛に抑えたところで降板、前日に１軍に再昇格していた３番手・田和は黒川、辰己を斬り無失点に抑えた。６点差で迎えた８回は１死から松本が右前打をマーク。しかし、続くティマが遊ゴロ併殺に倒れた。

結局、反撃は及ばず。大差で敗れた。