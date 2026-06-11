◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）

西武は広島に今季２度目の同一カード３連戦３連勝。貯金を１６に増やした。

この日、伝統を誇る早大の応援部が来場し、“特別応援イベント”を開催。偶数回にはおなじみの「コンバットマーチ」などを披露して、左翼席上段から初の交流戦Ｖに向けて食らいついているナインを鼓舞した。

先発した平良海馬投手は、最速１５５キロの直球に多彩な変化球を織り交ぜ３回までパーフェクトだったが４回に制球が乱れた。

この回先頭の名原を歩かせるなど、３四死球で２死満塁のピンチを背負った。モンテロに投じた３球目が暴投となり先制点を献上するも、最少失点で切り抜けた。

その後は立て直し、３試合連続のハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以下）とはならなかったが、９１球で６回を１安打１失点。５勝目の権利を持って降板した。

１点を追いかける４回１死二、三塁、ターノックの投じた６球目だった。高めのナックルカーブを小島が捉えた打球は三塁手・坂倉のグラブをはじき、左前２点適時打となり逆転に成功した。

２―１の５回１死一、三塁。２夜連続サヨナラを放っていた長谷川の左前適時打で１点を追加した。

８回にも１点加え、リリーフ陣が踏ん張りリードを守り切った。１２日から本拠地で巨人３連戦を迎える。