天竺河原＆真空ジェシカ川北のニュース番組、那須川天心登場にネット困惑「どこに誰呼んどんねん」「少しでも期待した自分が許せない」
天竺河原が司会、川北茂澄（真空ジェシカ）がコメンテーターを務めるテレビ大阪のニュース番組『NEWSクライシス』（毎週水曜 深1：35〜 ※関西ローカル）。10日放送回に初のゲストとしてプロボクサー・那須川天心が登場した。
【番組カット】独自の検証実験…とある場所に掲げられていた広告
さまざまな危機＝"クライシス"をテーマに取り上げている同番組。今回は「スモンビー危機」を特集。歩きスマホなど、現代人が常にスマートフォンに夢中になることで、ストレートネックや脳機能の低下などの弊害をもたらす事象「スモンビー」に迫った。
番組では中継で那須川が登場。河原から「スモンビーと言ってドイツから生まれた、下を見ながら携帯見ることなんですけど。例えば、天心選手がドイツに行った際、そういった人たちを目の当たりにして、そのスモンビーとの距離感っていうのはどういうお考えでやっていくつもりでしょうか？」と質問。那須川は「あのドイツには行ったことがないんでちょっとわかんないですね」と真面目にコメント。再度、那須川がドイツに行ったことないことを確認した河原は「天心選手、とりあえずありがとうございます」と中継を切り、番組を進行した。
さらに番組内では、スモンビー危機の解決策として、メディアで話題の書籍『上を向くだけ健康法』を紹介。上を向くだけで自律神経が整うとされる健康法を取り上げた。一方で、うつむいたまま歩く人の増加により、適切な情報に触れる機会が減っている現状にも着目し、番組独自の検証実験の結果を公開。
東京の"とある場所"に2026年3月から掲出している『NEWSクライシス』の消火栓広告では、QRコードの読み取り回数が約3ヶ月間でわずか1回にとどまった。人々が実際には上を向いていない現状が明らかとなり、その危機的状況が浮き彫りとなった。
ネットでは「どこに誰呼んどんねん」「ドイツからの中継かと少しでも期待した自分が許せない」「なんで番組は那須川天心にオファーしたんだよ そんでなんで那須川天心はOKしたんだよ」「今後これ以上ないほどの那須川天心の無駄使い」といった困惑やツッコミの声が寄せられていた。
なお、YouTubeで配信中。
【番組カット】独自の検証実験…とある場所に掲げられていた広告
さまざまな危機＝"クライシス"をテーマに取り上げている同番組。今回は「スモンビー危機」を特集。歩きスマホなど、現代人が常にスマートフォンに夢中になることで、ストレートネックや脳機能の低下などの弊害をもたらす事象「スモンビー」に迫った。
さらに番組内では、スモンビー危機の解決策として、メディアで話題の書籍『上を向くだけ健康法』を紹介。上を向くだけで自律神経が整うとされる健康法を取り上げた。一方で、うつむいたまま歩く人の増加により、適切な情報に触れる機会が減っている現状にも着目し、番組独自の検証実験の結果を公開。
東京の"とある場所"に2026年3月から掲出している『NEWSクライシス』の消火栓広告では、QRコードの読み取り回数が約3ヶ月間でわずか1回にとどまった。人々が実際には上を向いていない現状が明らかとなり、その危機的状況が浮き彫りとなった。
ネットでは「どこに誰呼んどんねん」「ドイツからの中継かと少しでも期待した自分が許せない」「なんで番組は那須川天心にオファーしたんだよ そんでなんで那須川天心はOKしたんだよ」「今後これ以上ないほどの那須川天心の無駄使い」といった困惑やツッコミの声が寄せられていた。
なお、YouTubeで配信中。