◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天8-2巨人(11日、楽天モバイルパーク)

楽天に敗れた巨人が、6月9試合目にして初黒星を喫しました。

古巣楽天との初対戦を迎えた先発・田中将大投手は、初回いきなり4安打を浴びて4失点。2回も2アウト1、2塁から相手4番のマッカスカー選手にタイムリーヒットを許し、今季ワーストとなる5失点で2回に降板し、「悔しい結果になってしまいました」と悔やみました。

3回以降マウンドを引き継いだ2番手・森田駿哉投手は、毎イニングランナーを背負う苦しい展開が続きましたが、3回無失点の粘投。しかし6回には先頭から連打で1、2塁とピンチを招くと、再び4番マッカスカー選手にセンターへの3号3ランを浴び、点差は8点に広がりました。

打線は楽天先発の瀧中瞭太投手を前に6回までわずか1安打と沈黙。それでも7回には、2番松本剛選手、3番ティマ選手のヒットと、大城卓三選手の四球で1アウト満塁のチャンスを作ると、ここでキャベッジ選手は初球を打ち損じ、2アウトとなりますが、泉口友汰選手や代打・岸田行倫選手の2者連続の押し出し四球で2得点。6点差に迫りましたが、なおも2アウト満塁から佐々木俊輔選手がセカンドゴロに終わり、反撃は及びませんでした。

巨人は6月に入り、橋上秀樹監督代行のもと、2つの引き分け挟み6連勝を飾りましたが、楽天に敗れて連勝がストップ。6月9試合目にして、初めての黒星でした。