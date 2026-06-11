武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、朝からすっきりと晴れましたね。



平島気象予報士

この青空のもと、氷見市では特産のウメの収穫が始まりました。氷見市稲積の国道160号沿い、梅の木が400本ほど並ぶ通称「梅ロード」です。



地元の生産者が特産の「稲積梅」を育てています。きょうはみなさんで、大きく実ったウメの実をひとつひとつ手作業で摘み取っていました。





武道キャスター丸々と実ったウメですね。平島気象予報士稲積梅は富山県の固有種で、種は小さく、果肉が非常に厚いのが特徴です。クエン酸も豊富に含まれているそうですよ。稲積梅の里振興会 藤井清治会長「今年は少し小さめかな。良い梅になっているかな形としては」武道キャスターこれで「小さめ」なんですね。平島気象予報士収穫は、来週いっぱいまで続き、収穫量は例年並みのおよそ5トンを見込んでいるそうです。きょうは、雑節の一つ「入梅」です。暦の上では「梅雨に入る時期」とされていますが、きょうの県内は梅雨とは程遠く、高気圧に覆われて晴れました。県内すべての地点で25度以上の夏日となり、氷見市でも最高気温27.4度を観測しました。武道キャスターその梅雨入りですが、梅雨のない北海道を除くと、残っているのは北陸と東北だけですね。気象庁のデータでは、北陸地方の梅雨入りの平年日がきょうなんですが、きょうもいい天気でした。平島気象予報士きょうは、その「梅雨入り」についてお伝えします。そもそも「梅雨」とは何か、というところですが、気象庁は「晩春から夏にかけて雨や曇りの日が多く現れる現象、またはその期間」すなわち季節現象と定義しています。武道キャスターよく気象庁の発表では「梅雨入りしたとみられる」という言い方をしていますが、「きょうから梅雨です」みたいなバシッとした表現ってできないんですか？平島気象予報士実は、これがすごく難しいんです。梅雨入りは、梅雨前線の位置や実際の天気、そしてこの先一週間ほどの予報などを総合的に見て「季節が移り変わった」と判断した場合に発表されます。なので、気象庁としてはあくまで予測である「速報値」として発表しています。武道キャスターなかなか難しいんですね。平島気象予報士気象庁のいう「北陸地方」は富山、石川、福井に新潟を加えた4県が対象ですが、この4県でそろって曇りや雨の日が多くなるなど「梅雨の傾向が続くと予想される」と発表しています。武道キャスターその北陸地方の梅雨入りは、いつ頃になりそうですか。平島気象予報士この先の北陸4県の予報を見てみましょう。来週の月曜日15日は、梅雨前線上を低気圧が進み、各県とも雲り空となりそうです。その後、いったん天気は回復しますが、18日ごろからは梅雨前線が北上して福井県では雨の予想となっているので、この18日前後に発表があるかもしれません。ただ状況によっては、15日前後になる可能性も十分にあります。梅雨入りの発表には「大雨による災害により一層注意してほしい」という、注意喚起の意味が込められています。武道キャスター梅雨に入る前の今のうちに、あらためて大雨への備えを済ませておくといいですね。