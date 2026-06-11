◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク3-2阪神(11日、みずほPayPayドーム)

阪神がソフトバンクに敗れ3連敗となりました。

4回に大山悠輔選手のホームランで1点を先制した阪神でしたがその直後、ここまでソフトバンク打線を無安打に抑えていた先発の伊藤将司投手は先頭の正木智也選手にソロホームランを浴び同点。さらにノーアウトランナー1塁3塁となると栗原陵矢選手に犠牲フライを打たれ勝ち越しを許します。

それでも6回に1アウト1塁2塁を作ると前川右京選手がライトへタイムリーを放ち同点に戻します。

しかし7回、3番手の畠世周投手が2アウト2塁のピンチを招くと、牧原大成選手にライトへヒットを打たれます。ランナーは一気にホームを狙い、佐藤輝明選手がバックホームしますがセーフの判定。きわどいプレーに藤川球児監督はリクエストを要求しますが判定は変わらず再び勝ち越しを許しました。

1点ビハインドのまま9回を迎えますがソフトバンクの守護神・杉山一樹投手に得点が奪えず2−3の接戦で敗れました。

阪神はこれでソフトバンクとのカード3連敗。翌日からはオリックスとの関西ダービー3連戦が始まります。