『北の国から』倉本聰氏創設の養成機関、ガッツ石松さんのエピソード伝える「セリフが棒読みでどうしようかなと思ったよ。だけど…」
元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。所属事務所のガッツエンタープライズが11日、オリコンニュースの取材に答えた。ガッツさんが出演した「北の国から」の脚本を手掛けた倉本聰氏が開設したシナリオライターと俳優のための養成機関「倉本聰・富良野GROUP」の公式Xが更新され、当時の思い出とともにガッツさんを追悼した。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告した。
GROUPのXでは「ガッツ石松さんを見ろ。北の国からに出演した時、セリフが棒読みでどうしようかなと思ったよ。だけど、本人はすごく一生懸命に取り組んだ。すると、いつしかぶっきらぼうな、棒読みだったセリフに味が出てきたんだよ。あまりにもまっすぐにコツコツ積み上げていくと、その不器用が武器になるんだなあ。だから、おまえも"俺は不器用だから”と諦めたらダメだよ。」と投稿。当時のエピソードを振り返りながら偲んだ。
続けて「心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
ガッツさんは、1949年生まれ、栃木県出身。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
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同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告した。
続けて「心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
ガッツさんは、1949年生まれ、栃木県出身。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。