女優の佐々木希が１１日までに自身のインスタグラムを更新し、カレンダーのオフショットを公開した。

佐々木は「カレンダーオフショット」と題して書き始め、「『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルということで、普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で 沢山の素敵な衣装とヘアメイクをしていただいて、信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影する事が出来ました」とつづると撮影中のショットや映像などを複数枚アップ。ベッドで布団にくるまる様子や黒のノースリーブトップスにロングスカートを合わせた姿、メガネをかけてピンクのシャツにグレーのミニスカートを合わせた姿、赤のワンピースを着用し座る様子などを披露した。

この投稿にファンからは「ほんとにほんとにほんとに全てが可愛いです！！！！全部アップにして見ました たまらんです」「か、か、かわいいいいい、なりたい顔ナンバーワンです」「ほんとに母なの？笑ずっと可愛くて、綺麗で憧れです」「スタイルもお顔も素敵すぎる」「ようやく昨日、カレンダーが届きました これから、毎日､ノンちゃんに見つめられてドキドキの日々になります」「天使が存在してるずっと天使」「恋しちゃいそう」「美脚〜〜〜」「少女みたいで可愛すぎ」「癒される〜」「カメラマンさんが羨ましい」「どうしてこんなに美しいの」「なんだ、たたの天使か…」などの声が寄せられている。