◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテの鈴木昭汰投手が、１点リードの８回２死で迎えた中日のサノーに同点の左翼ソロを許した。先発した小島が５回２／３で９１球を投げて７安打１失点、７奪三振の粘投だったが、３勝目の権利が消滅した。

この日、小島は初回は先頭・岡林に左前打を許すと、２死から阿部にも左前打で一、二塁とピンチを招いた。それでも、サノーに対しては力のある直球を続け、最後は右飛に封じた。４回には２死から甘く入った直球を細川に捉えられて被弾。１点を返された。５回までは毎回安打を許す展開となったが、要所を締め、最少失点にまとめていた。

１点リードの７回には中森俊介投手が、３番手としてマウンドに上がり、四球と単打でピンチを招くと、２死二、三塁から鵜飼に左前方への打球を許したが、これを左翼・西川がダイビングキャッチでチームを救った。

打線は主砲ソトが初回に先制の適時左前打を放つと、３回にも２打席連続となるタイムリーを放っていたが、２得点にとどまっていた。