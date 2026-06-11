11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、前日の夜から行方不明になっていた女子高校生の遺体が見つかりました。警察が知人の19歳の少年を、殺人の疑いで逮捕したことがわかりました。

■「自宅に帰ってこない」と通報 河川敷で遺体を発見

「自宅に帰ってこない」。きっかけは10日夜、女子高校生の親族からの通報でした。

警察が捜索を進めると、行方不明となっていた17歳の女子高校生の遺体が、河川敷で見つかったということです。

神奈川を流れる相模川近くの河川敷で、警察官が遺体を発見。「未成年の女性が倒れている」と119番通報があったといいます。近くの住宅街では…。

近所の住民

「午前2時半頃に救急車が通った」

現場周辺の防犯カメラの映像には、11日午前2時半頃、パトカーに続き、救急車も急行する様子が映っていて、同じ頃、現場近くには消防車や救急車が到着。ストレッチャーを車から出し、川の方向へ向かう様子が捉えられていました。

■遺体の発見現場は橋の下 昼間でも薄暗く

現場はJR相模線の下溝駅付近。近くには野球のグラウンドがあります。この橋の下で、女子高校生の遺体は見つかりました。木や草が生い茂り、近くには小川が流れています。橋の上に街灯がありますが、橋の下は明かりがなく、昼間でも薄暗い印象です。

捜査関係者によると、遺体が発見されたのは、11日午前2時すぎ。

近所の人によると…。

近所の住民

「（橋の）人通りは少ない。夜中じゅう。工場と野球場の人以外はほとんどこないと思う」

近くで働く人

「（通るのは）仕事関係の人がほとんど。女の子の独り歩きはあまり見ない」

近所の住民

「（Q：橋の下はどんなところ？）入ったことない。（Q：行かない？）行かない行かない、橋の下なんて。（夜は）真っ暗になるよ」

■遺体に目立った外傷なし 警察は殺人の疑いも視野に少年捜査

11日未明の現場付近を捉えた映像でも、川がある奥の方は、真っ暗なことがわかります。

地元の人も足を踏み入れることはないという橋の下。女子高校生はなぜ、こんな場所に…。

遺体に目立った外傷はなかったということですが、警察は現場の状況などから、殺害された可能性もあるとみています。

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亡くなった女子高校生が住んでいたのは、相模原市に隣接する座間市です。現場からは3キロほど進むと、座間市に入ります。

捜査関係者によると、女子高校生は10日の夕方、「知人に会いに行く」と家族に告げ、外出。しかし、夜になっても帰ってこず、行方不明に。

事情を知っているとみられるのが、女子高校生の知人だった19歳の少年です。女子高校生は行方不明になった前後、この少年と会っていたとみられています。

警察は、少年が何らかの事情を知っているとみて、殺人の疑いも視野に捜査しているといいます。

元神奈川県警・捜査一課長の鳴海達之さんは、今回の事件について…。

元神奈川県警捜査一課長・鳴海達之氏

「（過去）相模原警察署に勤務していて、河川敷をさがすことはしたことがある。夜はほぼ真っ暗。民家がなければ明かりもないようなところ。土地勘がない人がそこに行って何かやることはない。19歳の少年が（場所を）知っていたのかもしれない。（女子高校生の）最終接触人だから、最終的に会った人が殺人とかの場合は、犯人になる確率が高い」

警察は、少年から事情を聞いています。