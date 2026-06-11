北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」に、強い覚悟を秘めた新星が加わった。星野ひまり。函館でのご当地アイドル活動を経て、憧れのグループの門を叩くため、愛する故郷と家族の元を離れ、単身札幌へ。加入からわずか2カ月、慣れない環境で奮闘する星野の原点と、地元への熱い思いに迫る。（「推し面」取材班）

「中学の時に一時期、学校に通えなかったことがあったんですけど、その時にSNSで見たアイドルさんにすごく助けられて」

アイドルを目指した原点は、自身の苦しく、出口の見えない過去にあった。部屋の明かりを消して、スマートフォンの画面だけが光る夜。そこに映し出された「高嶺のなでしこ」が放つ輝き。

「届ける力って言うんですかね。画面越しでも伝わってくるものに、当時の私はすごく救われたんです」。

その光に手を引かれるようにして「私も誰かに笑顔を与えられる存在になりたい」と強く願うようになった。

その思いを胸に、地元・函館で約2年半、ご当地アイドルとして活動。だが、心の中では常に、もっと大きなステージへの渇望が渦巻いていた。

「自分の活動の中でもっと上を目指したいな、と」。

そんな思いから以前所属していたグループを卒業。その後、運命が動く。TIFの全国選抜ライブで、初めて「限りなく白く」のステージを目の当たりにしたのだ。そのパフォーマンスに一瞬で心を奪われた。「惹き込まれてしまって」。さらにその数カ月後、SNSにオーディションの告知が流れてくる。

「行くしかない」

その直感に迷いは一切なかった。

決意は、生活の全てを変えることを意味した。両親、弟4人、そして祖父母と暮らした温かい実家を離れ、単身札幌へ。

函館にはない地下鉄の乗り方に戸惑い、スマートフォンのマップとにらめっこする日々。初めての一人暮らしでは「おばあちゃん、こうやってやってたな」と記憶を頼りに家事をこなす。

寂しさに駆られ、故郷の家族へLINEしてしまう夜もある。それでも決意が揺らぐことはなかった。

「自分の力不足を感じる場面はすごく多くて、日々まだ壁にぶつかっている途中です」

加入直後から、グループの悲願であった全国リリース盤「青春の種」の制作に参加。これまで経験したことのない複雑なフォーメーションや振り付けに、必死に食らいつく毎日。「追いつけるかという焦りもありました」。

だが、その葛藤こそが星野を強くしている。「その分パフォーマンスに向き合えて一歩一歩進めている実感もある」。

心の支えは、函館から届く「応援してるよ」という温かい言葉だ。

「前のグループの時から応援してくださっている方がくれた手紙や、日々の言葉がすごく支えなので、それをちゃんと胸にとめています」

だからこそ、まだ実現できていない地元での凱旋ライブと、函館名物「やきとり弁当」（Tシャツも所有するほどの熱烈なファンだという）とのコラボという、ささやかで大きな夢を大切に抱いている。

「どういう景色が見られるのかな」

初めて立つ夏フェスの数々に、不安よりもワクワク感が勝る。函館の家族やファンに届くような活躍を誓い、今日も北の大地で、自分だけの花を咲かせるために奮闘している。