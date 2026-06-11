国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の演歌・歌謡曲部門の授賞式＆ライブが１１日、都内で開催された。演歌歌手・北島三郎（８９）が特別功労賞を受賞し、車椅子で式典に参加。歌の道を究めて６４年の大御所の登場に大歓声がわき、出演者全員の大合唱で祭りを締めた。

演歌歌謡界をけん引するサブちゃんが、２時間半の祭典のフィナーレを彩った。最優秀賞の発表後、北島は特別功労賞として車椅子でステージへ登場。「立派なのを頂いてありがとうございます。９０（歳）になります。この道一筋でございます。大勢の皆さんにご支援頂いてありがとうございます。後は何も言いません」といとおしそうにトロフィーをなで回した。

大御所ならではの気遣いが随所に光った。北島は本番前に出演者全員にワインを贈るサプライズし、特別な差し入れで晴れ舞台を祝福した。辰巳ゆうと（２８）は「緊張しすぎて（本番前に）飲みたいくらい。心遣いがレジェンドだなと思った。一生飾りたいです」と御大の懐の深さを感じ、山内惠介（４３）も「家宝にしたいです。飲めない」と恐縮しきりだった。

授賞式でのスピーチを終え、北島は代表曲「まつり」を出演者全員で熱唱した。１０月に卒寿を迎えるとは思えぬ力強い歌声で後輩たちを驚かせ、「最高です！ありがとうございます！」と笑顔。後輩たちに刺激を与えていた。