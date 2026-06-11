【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは生命の神秘
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、宿に設けられた浴場、冬の降水現象、そして生物が本来持っている能力という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
う□□
も□□き
□□りょく
ヒント：温泉街の共同浴場ではなく、宿泊施設の中にある入浴施設。そして、体調を元通りにする回復システムを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちゆ」を入れると、次のようになります。
うちゆ（内湯）
もちゆき（餅雪）
ちゆりょく（治癒力）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、旅先で体を癒やすプライベートな入浴環境から、季節の移り変わりを感じさせる独特な気象の言葉、さらには健康を維持するために欠かせない生命の神秘的な働きまでを網羅しました。共通する「ちゆ」という響きが、日常から離れた心地よいリフレッシュの時間、自然が織りなす情緒豊かな冬の情景、私たちの体に刻まれた健やかな生存への営みを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、宿に設けられた浴場、冬の降水現象、そして生物が本来持っている能力という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
う□□
も□□き
□□りょく
ヒント：温泉街の共同浴場ではなく、宿泊施設の中にある入浴施設。そして、体調を元通りにする回復システムを思い浮かべてみてください。
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正解：ちゆ正解は「ちゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちゆ」を入れると、次のようになります。
うちゆ（内湯）
もちゆき（餅雪）
ちゆりょく（治癒力）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、旅先で体を癒やすプライベートな入浴環境から、季節の移り変わりを感じさせる独特な気象の言葉、さらには健康を維持するために欠かせない生命の神秘的な働きまでを網羅しました。共通する「ちゆ」という響きが、日常から離れた心地よいリフレッシュの時間、自然が織りなす情緒豊かな冬の情景、私たちの体に刻まれた健やかな生存への営みを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)