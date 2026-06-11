元AKB48でYouTuberとして活動する鈴木優香さんの最新デジタル写真集「After Bloom」（撮影：Takeo Dec. 価格：税込2200円 発行：ワニブックス）がリリースされました。4月から3カ月連続で刊行されてきたデジタル写真集シリーズの第3弾で、完結作です。



【写真】妖艶なフェロモンを発散する鈴木優香さん

鈴木優香デジタル写真集のラストを飾る第3弾では、鮮やかなエメラルドグリーンのビキニ姿で抜群のプロポーションを披露。爽やかなブルーのビキニカットでは、柔らかな光が差し込むベッドの上で小ぶりのお尻を強調、その魅力を見せつけます。



レースの黒ランジェリーにニーハイソックスとガーターベルトを合わせた最強コンボの衣装にも挑戦しました。圧巻のスタイルと美貌からはこれまで以上にオトナのフェロモンがみなぎり、「イイ女」の色気がダダ漏れです。フィナーレに相応しい見ごたえ抜群、惜しみなくさらけだした彼女の肢体を目に焼き付けてください。



鈴木さんは「今回のデジタル写真集は、今までとはまた少し違った大人っぽさや自然体の表情がたくさん詰まった一冊になっています！ ページをめくるたびにドキッとしてもらえたり、ちょっと旅行気分みたいに一緒に楽しんでもらえたらうれしいです。 ぜひたくさん見てお気に入りのカットも見つけてください！」とアピールしいます。



【鈴木優香さんプロフィル】

すずき・ゆうか 2000年8月15日生まれ。静岡県出身。身長163cm。血液型＝AB型。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は登録者数50万人を突破。