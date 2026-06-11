“るたん”の愛称で親しまれるグラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜さんのSPA!デジタル写真集 「るたんと甘い世界へ」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】振り返りポーズが完璧な一ノ瀬瑠菜さん

撮影のテーマは「セクシー赤ずきんちゃん」です。お花がいっぱいの花柄ビキニに包まれたマシュマロボディが表紙カットに採用されました。おとぎ話のヒロイン風の衣装カットではむっちりした太ももがあらわになり、白の長いロングソックスがファンタジー感をより引き立てています。キュートな小鳥の髪飾りとフリフリのブルーのビキニ姿でのバックショットでは、魅惑の曲線美に目を奪われます。ほかにも薄紫の長いレース生地を身にまとった異国のプリンセスを思わせるカットも必見です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子）



一ノ瀬さんはXに撮影時の画像を投稿。「可愛いの塊」「完璧な可愛さ」「天才ポージング！」などの称賛コメントが寄せられています。



【一ノ瀬瑠菜さんプロフィル】

2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。身長163cm。ミスマガジン2023の読者特別賞を受賞。各誌のグラビアを席巻し、2025年にファースト写真集を発売。アイドルグループ「シャルロット」のセンターとして活動し、2026年2月に卒業。公式X：＠ichinose_luna 公式Instagram：@ichinose_2266