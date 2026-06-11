◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人の森田駿哉投手が２番手で登板して４回１／３、８６球を投げて９安打３失点で降板した。

先発・田中将が２回を投げ５失点。森田は、０―５の３回から２番手で登板した。３回は無失点。４回は先頭から連打を浴びて二、三塁のピンチをつくるも、４番・マッカスカーを空振り三振に抑えるなど得点は許さなかった。

５回は、この回の先頭・佐藤に右翼線への二塁打を浴びるなど１死二、三塁としたが、９番・小深田が捕邪飛。１番・平良を遊ゴロに打ち取り、この回も無失点に抑えた。

しかし０―５のまま迎えた６回は、先頭から連打を浴びると、無死一、二塁で４番・マッカスカーにバックスクリーン右へ、３号３ランを被弾。続く５番・渡辺にも中前安打を浴びたが、後続は抑えた。

２―８の７回も続投。四球と安打で無死一、二塁としたが、７番・平良を捕邪飛に打ち取ったところで森田は降板。３番手・田和がマウンドに上がり、後続を抑えた。

森田は前回３日のオリックス戦（東京ドーム）で先発・戸郷が１４球で危険球退場となり、緊急登板。４回１／３を投げ３失点と試合をつくった。この日も、失点はあったものの、ロングリリーフとして、役割は果たした。