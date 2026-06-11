本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/11（木）
EUR/USD
1.1485（5.90億ユーロ）
1.1495（5.23億ユーロ）
1.1500（11.00億ユーロ）
1.1525（8.29億ユーロ）
1.1530（13.00億ユーロ）
1.1540（6.89億ユーロ）
1.1550（8.77億ユーロ）
1.1625（7.85億ユーロ）
1.1635（12.00億ユーロ）
1.1650（9.40億ユーロ）
USD/JPY
160.00（12.00億ドル）
160.25（10.00億ドル）
161.00（6.25億ドル）
GBP/USD
1.3300（8.52億ポンド）
1.3450（6.52億ポンド）
1.3475（6.30億ポンド）
1.3525（5.98億ポンド）
ユーロドルは1.1530に13億ユーロの大規模なピンポイントが観測される。1.1500にも11億ユーロ規模の設定が観測される。この２ポイントが強力なマグネット効果となろう。その他には1.1635にも12億ユーロの設定がある。1.1485から1.1650にかけて中規模設定が分布している。
ドル円は160.00に12億ドル、160.25に10億ドルの大規模設定が観測される。マグネット効果とともに相場を下支えしそうだ。
ポンドドルは1.3300と1.3450に中規模設定がある。その上にも1.3475と1.3525に中規模設定が観測される。
6/11（木）
EUR/USD
1.1485（5.90億ユーロ）
1.1495（5.23億ユーロ）
1.1500（11.00億ユーロ）
1.1525（8.29億ユーロ）
1.1530（13.00億ユーロ）
1.1540（6.89億ユーロ）
1.1550（8.77億ユーロ）
1.1625（7.85億ユーロ）
1.1635（12.00億ユーロ）
1.1650（9.40億ユーロ）
USD/JPY
160.00（12.00億ドル）
160.25（10.00億ドル）
161.00（6.25億ドル）
GBP/USD
1.3300（8.52億ポンド）
1.3450（6.52億ポンド）
1.3475（6.30億ポンド）
1.3525（5.98億ポンド）
ユーロドルは1.1530に13億ユーロの大規模なピンポイントが観測される。1.1500にも11億ユーロ規模の設定が観測される。この２ポイントが強力なマグネット効果となろう。その他には1.1635にも12億ユーロの設定がある。1.1485から1.1650にかけて中規模設定が分布している。
ドル円は160.00に12億ドル、160.25に10億ドルの大規模設定が観測される。マグネット効果とともに相場を下支えしそうだ。
ポンドドルは1.3300と1.3450に中規模設定がある。その上にも1.3475と1.3525に中規模設定が観測される。