本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/11（木）



EUR/USD

1.1485（5.90億ユーロ）

1.1495（5.23億ユーロ）

1.1500（11.00億ユーロ）

1.1525（8.29億ユーロ）

1.1530（13.00億ユーロ）

1.1540（6.89億ユーロ）

1.1550（8.77億ユーロ）

1.1625（7.85億ユーロ）

1.1635（12.00億ユーロ）

1.1650（9.40億ユーロ）



USD/JPY

160.00（12.00億ドル）

160.25（10.00億ドル）

161.00（6.25億ドル）



GBP/USD

1.3300（8.52億ポンド）

1.3450（6.52億ポンド）

1.3475（6.30億ポンド）

1.3525（5.98億ポンド）



ユーロドルは1.1530に13億ユーロの大規模なピンポイントが観測される。1.1500にも11億ユーロ規模の設定が観測される。この２ポイントが強力なマグネット効果となろう。その他には1.1635にも12億ユーロの設定がある。1.1485から1.1650にかけて中規模設定が分布している。



ドル円は160.00に12億ドル、160.25に10億ドルの大規模設定が観測される。マグネット効果とともに相場を下支えしそうだ。



ポンドドルは1.3300と1.3450に中規模設定がある。その上にも1.3475と1.3525に中規模設定が観測される。

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