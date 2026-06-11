千葉ロッテ、OBの渡辺俊介、吉田裕太とのコラボドリンク発売
千葉ロッテマリーンズは、きょう11日から12日に開催されるホームゲーム(いずれも千葉・ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)にて、マリーンズOBである渡辺俊介、吉田裕太とのコラボドリンクを販売することを発表した。
【写真】種類豊富！思わず笑ってしまうデザインも…千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ
当日は球場外周エリア特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」にてコラボグルメを販売する。また、対象商品をご購入いただいた方には限定ステッカーをプレゼント。なお、本商品はリアルトレカ配布対象外となりる。また、商品および限定ステッカーはなくなり次第終了。6月11日は渡辺、6月12日は渡辺と、吉田がマリーンズOBゲストとして来場し、外周ステージでのトークショーや写真撮影会を行う。
■渡辺俊介コメント
今回、僕の好きなパイナップルを使った『ココナッツパインサワー』を作っていただきました。パイナップルの爽やかな味わいにココナッツの甘さと香りが加わった、暑い日にぴったりの一杯です。ぜひ球場で楽しんでいただけたらうれしいです。
■吉田裕太コメント
『超ベリーベリーコーク』は、コーラにストロベリーシロップを加え、たっぷりのミックスベリーを入れた見た目も華やかなノンアルコールドリンクです。ベリーの甘酸っぱさとコーラの相性が抜群なので、ぜひ多くの方に味わっていただきたいです。
■販売概要
販売日：6月11日 、12日
販売店舗：特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」（球場外周エリア）
販売商品・価格：渡辺俊介のココナッツパインサワー900円、吉田裕太の超ベリーベリーコーク750円
購入特典：対象商品購入者に限定ステッカーをプレゼント※なくなり次第終了
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当日は球場外周エリア特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」にてコラボグルメを販売する。また、対象商品をご購入いただいた方には限定ステッカーをプレゼント。なお、本商品はリアルトレカ配布対象外となりる。また、商品および限定ステッカーはなくなり次第終了。6月11日は渡辺、6月12日は渡辺と、吉田がマリーンズOBゲストとして来場し、外周ステージでのトークショーや写真撮影会を行う。
今回、僕の好きなパイナップルを使った『ココナッツパインサワー』を作っていただきました。パイナップルの爽やかな味わいにココナッツの甘さと香りが加わった、暑い日にぴったりの一杯です。ぜひ球場で楽しんでいただけたらうれしいです。
■吉田裕太コメント
『超ベリーベリーコーク』は、コーラにストロベリーシロップを加え、たっぷりのミックスベリーを入れた見た目も華やかなノンアルコールドリンクです。ベリーの甘酸っぱさとコーラの相性が抜群なので、ぜひ多くの方に味わっていただきたいです。
■販売概要
販売日：6月11日 、12日
販売店舗：特設ドリンクブース「ヒーローズ -DRINK STAND-」（球場外周エリア）
販売商品・価格：渡辺俊介のココナッツパインサワー900円、吉田裕太の超ベリーベリーコーク750円
購入特典：対象商品購入者に限定ステッカーをプレゼント※なくなり次第終了