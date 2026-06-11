元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが肺炎のため都内病院で76歳で亡くなったことが公表された。死去を伝えた公式Xには1500件以上のコメントが書き込まれていた。

発表された声明の最後は、ガッツ石松さんの鉄板フレーズ「OK牧場！」で締めくくられていた。コメント欄には「信じられません。沢山元気をもらいました！！ これからもOK牧場わすれず、ガッツポーズをするたびに思い出します！」「元WBCライト級王者のガッツ石松さん感動をありがとう！安らかにお眠りください。OK牧場！」「ただただ悲しいけど、それも故人の弔いにあわない気がして、ガッポーズでOK牧場！」などと「OK牧場！」を含む投稿が相次いだ。

◆ガッツ石松（がっつ・いしまつ）本名鈴木有二。1949年（昭24）6月5日、栃木県生まれ。中学卒業後プロボクサーを目指し上京。72年東洋ライト級王座獲得。74年には「幻の右」でロドルフォ・ゴンサレスを破りWBC世界ライト級チャンピオンに。5度の防衛に成功した。79年3月に引退後は俳優、タレントとして活躍。流行語になった「OK牧場」を始めユニークな語録で知られ著書も多数。

以下、発表全文。

訃報

弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。

ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告

葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。

尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。

お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。

今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。

多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。

ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。

OK牧場！

令和8年6月11日

株式会社ガッツエンタープライズ

社員一同