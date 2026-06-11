フィギュアスケート女子の紀平梨花（23）は6月8日、Instagramを更新。アイスダンスのパートナーである西山真瑚（24）とともに明治神宮を訪れたことを報告した。

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紀平は「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！」と報告。境内で撮影した写真を公開した。続けて「自然がたくさんで心も身体もリフレッシュされました」「これで気持ちよく新しいシーズンを迎えられます」とつづり、新シーズンに向けて心身ともに整えたことを明かした。

また、参拝後には「お昼ご飯は肉巻きおにぎり。屋台なんていつぶりだろう」とコメント。屋台グルメも満喫したようで「とても美味しかったです」と振り返った。



【画像】紀平梨花、パートナー・西山真瑚と明治神宮へ（画像は紀平梨花Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「可愛いさパーフェクト」「しんごくんと頑張ってください」「2人仲良く頑張って下さい！」「お似合いですね」「これから運気上昇ですね」「楽しそうでなにより」「モデルさんですか？」「無病息災で願い事が叶います様に」「少し休んで、リフレッシュして下さいね」「ご利益ありますように」「なかなかお似合いなんじゃないの？」「眼鏡お似合いです」などコメントが寄せられた。