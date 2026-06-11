今年３月、奈良県に住む８０代の女性のキャッシュカードを盗み、現金およそ５５万円を引き出して盗んだとして、１７歳の少年がきょう山形県内で逮捕されました。

警察は、少年が匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」に関与しているとみて調べを進めています。

■何があったのか

窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が神奈川県横須賀市の住居不定、職業不詳の１７歳の少年です。

警察によりますと、少年は、詐欺グループの１人として名前のわからない人物らと共謀し、今年３月１７日、奈良県生駒市に住む８０代の女性からキャッシュカードを盗み、そのカードで引き出した現金を盗んだ疑いが持たれています。

共謀していた人物が警察官になりすまし、女性の家に「キャッシュカードを確認させてほしい」などとウソの電話をかけ、同じ日、警察官になりすました少年が女性の家を訪れ、女性にキャッシュカード２枚を封筒に入れさせたあと、女性が目を離した隙にあらかじめ用意していたカードなどが入った封筒とすり替えて盗んだということです。

さらに同じ日のうちに、女性から盗んだキャッシュカードを使用し、生駒市内のコンビニエンスストアに設置されたＡＴＭから４回にわたり、現金合計５５万３０００円を引き出して盗んだということです。

少年はグループの中で、「受け子」と「出し子」の役割を担っていたとみられています。

■新庄市で９０代の女性から...

少年は先月、新庄市に住む９０代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとした疑いで逮捕されていました。

その後の捜査で、この事件への関与が明らかになり、きょう新庄市警察署で少年を再逮捕しました。

警察は、捜査に支障があるとして、少年の認否を明らかにしていません。

警察は、少年がＳＮＳなどで実行犯を募り、都度メンバーを入れ替えて闇バイトや特殊詐欺などの犯罪を繰り返す匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」に関与しているとみて、調べを進めています。

■この少年が逮捕された新庄市での事件とは

※今年５月２４日の記事を再構成

警察によりますと、５月２２日の午前１１時３０分ごろ、銀行職員を装った者から新庄市の９０代の女性の家に「あなたにお支払いできる利子があります」「古い通帳と交換して新しい通帳を作りましょう」などと電話があったということです。

電話のあと、少年が女性の家を訪れ、通帳1通をだまし取ろうとしたものの、女性が相談していた隣人から「詐欺ではないか」と見破られ、逃走していました。

その後、警察に市内のコンビニエンスストアから不審者の情報が寄せられ、警察が少年を発見し、５月２３日逮捕しました。