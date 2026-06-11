　本日の日経平均株価は、朝安も売り一巡後は半導体関連株の一角が買われ、前日比38円高の6万4217円と小幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、好調な月次売上げが引き続き好材料視されたハードオフコーポレーション <2674> [東証Ｐ]など。そのほか、日本郵政 <6178> [東証Ｐ]、沖縄セルラー電話 <9436> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<5484> 東北鋼　　　　東Ｓ　鉄鋼
<6178> 日本郵政　　　東Ｐ　サービス業
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械

<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業

株探ニュース