本日の日経平均株価は、朝安も売り一巡後は半導体関連株の一角が買われ、前日比38円高の6万4217円と小幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、好調な月次売上げが引き続き好材料視されたハードオフコーポレーション <2674> [東証Ｐ]など。そのほか、日本郵政 <6178> [東証Ｐ]、沖縄セルラー電話 <9436> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業

<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業

<5484> 東北鋼 東Ｓ 鉄鋼

<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業

<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械



<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業



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