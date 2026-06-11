歌手・和田アキ子（76）が11日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、若者言葉に困惑する場面があった。

「若者言葉」を学ぶ企画で、生成AIに10個例を出してもらうと「タイパ」「蛙化現象」「蛇化現象」「好（ハオ）」「てぇてぇ」「チルい」「しごでき」「沼る」「限界」「草」が出力された。

そこで「チルい」がチルアウト（リラックスする）から、「蛙化現象」がグリム童話から、「草」がｗ（笑い）が草に見えることが由来などと伝えられると、1つも意味が分からなかったアッコは「英語からグリム童話から動物から、もうめちゃくちゃやな」と苦笑する。

また「限界」が「好きすぎて感情が爆発しそうな状態」と説明されたが、アッコは「苦しいとかつらいときに“もう限界”って言葉があるから。そういうときとは使い方が違うような気がするけど」といい「完全におばちゃんの意見やけど、これは私は使えない。若者に悪いとは言ってないけど、この中で使える言葉がないもんね。私が“くさ!”って言ったら、皆においを気にするでしょう?」と語っていた。