¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¤¢¤ë¥°¥¢¥ó¥¿¥Ê¥âÊÆ³¤·³´ðÃÏ¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬Ë¬Ìä¡Ä°µÎÏ¶¯²½¤Î°ì´Ä¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï£±£°Æü¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Î¥°¥¢¥ó¥¿¥Ê¥âÊÆ³¤·³´ðÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¤ÎÂÎÀ©Å¾´¹¤Ë¸þ¤±¤¿°µÎÏ¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ÏÊÆ·³ÉôÂâ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î´ðÃÏ¤äÊÆËÜÅÚ¤Ë¡Ê¹¶·â¤¬¡Ë²ÄÇ½¤ÊÊ¼´ï¤ò¥¥å¡¼¥ÐÀ¯ÉÜ¤¬Æþ¼ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Ï¡¢¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£ÇÛÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë·³ÍÑ¤ÎÌµ¿Íµ¡¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¼çÍ×¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤ÏÀè·î¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤¬£³£°£°µ¡°Ê¾å¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÄ´Ã£¤·¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤äÊÆËÜÅÚ¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯¤Î¥¥å¡¼¥Ð·³¤Ë¤è¤ëÊÆÌ±´Ö¾®·¿µ¡·âÄÆ»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¦¥ë¡¦¥«¥¹¥È¥í¸µ¹ñ²ÈÉ¾µÄ²ñµÄÄ¹¤òÀè·îµ¯ÁÊ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£