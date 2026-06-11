女優の大竹しのぶが、１０日放送のＮＨＫ ＡＭ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜・午後９時５分）に出演。長男・二千翔さんの第１子と元夫でお笑いタレントの明石家さんまが対面したことを明かした。

大竹は、「４月の頭とか中旬くらいに、息子が空いている日をいくつか教えてくれって。さんまさんに自分の子どもを会わせたいから、お母さんの空いている日を教えてくれって言われた」と話し、「結局、それが１か月後の５月の末でみんなのスケジュールが合って、さんまさんが我が家に来まして、息子の子どもに会うことになったんですね」と語った。

大竹は「まだ、お母さんが１番でそろそろ人見知りが始まって、お母さん抱っこ抱っこっていう感じの頃なんですけど、なぜかですね、でっかい声の彼に対して、ジ〜って、何か不思議な動物を見るような目というか、何なんだろう、この人はっていうような、きょとんっていう目をしていたんですけど、さんまさんがすごい一生懸命、赤ちゃんが指をしゃぶっていたら、『指おいしいね〜、おいしいね〜』とかって言って。私がそばで『指はおいしくないでしょ』ってツッコミを入れて。赤ちゃんが『あー、あー』って喃語（なんご）で答えると『話すの！あんた、話すの！』って。関西弁で」とほほえましいやりとりを紹介。

「それに対して笑ったんですね。赤ちゃんまで笑わせることができる、この人の力は何なんだと思って、ちょっと怖くさえなったんですけれども、本当に興味深そうに見ていて」と、さんまの“お笑い力”を再発見したよう。

「私や息子や友だちは、さんまのことを義理のおじいちゃんということで『ぎーじー』と呼んでるんですけど、すごく楽しい夜を過ごすことができました」と話した。

そして「息子と彼とは義理の関係ではあるわけですけど、こうして今も関係が続いていて、自分の子どもを会わせたいという息子の気持ちもすごくいいなあっていうふうに思ったし、それにこたえてくれる彼の気持ちも優しいなあと思いました」と語った。

「その時息子が『メニューは何作る？』っていうから、『すき焼きにします』って言ったら、息子が『じゃあ、僕がそれに合ういくつか料理を持っていきます』って。え〜ってびっくりしてたら、お嫁さんが『さんまさんにはたくさん会えないから、二千翔さんの手料理を食べてもらいたいので持っていきます』って。なんていい子たちなんだろうと思ってけど、その前に私にも作ってよ」と笑いも交えて話した。

大竹は１９８２年にＴＢＳのドラマディレクターだった服部晴治さんと結婚。８５年に長男・二千翔さんを出産するも、８７年に服部さんが病気で死去。８８年に明石家さんまと再婚し、８９年に長女・ＩＭＡＬＵを出産、９２年にさんまと離婚した。二千翔さんは昨年５月に結婚。同９月の披露宴でのさんまの感動スピーチが話題になった。大竹は５月に二千翔さんに第１子が誕生したことを報告していた。