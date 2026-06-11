秋田書店の漫画雑誌「ヤングチャンピオン」「ヤングチャンピオン烈」「別冊ヤングチャンピオン」が合同で行うグラビアミスコンテスト「ミスヤングチャンピオン2026」決勝進出者のお披露目会が、11日に都内で開催され、勝ち残ったメンバーがまぶしい姿で登場し、自己アピールした。



【写真】衣装がすごいことに！ポージングも艶やかな“名古屋の壇蜜”こと成美

同コンテストは2010年からスタート。誌面での投票や生配信、撮影会などの複数の審査項目で総合ポイントを競い、グランプリを決める。過去にはグラビアアイドル・プロ雀士の篠原冴美(第1回準グランプリ)や、グラビアアイドルの池田ゆうな(第12回グランプリ)などを排出している。



決勝進出が決まったのは、グラビアアイドルだけでなく、普段は歌手や俳優、アイドルとして活動するバラエティ豊かな13人(この日のイベントは1人欠席)。自身が選ぶ大胆衣装を着用し、ポージングと自己アピールを行った。



“名古屋の壇蜜”を自称し、紫の面積少なめな衣装が大きく食い込む大胆姿で登場した成美は「普段は名古屋のハイボールバーで働いています」と自己紹介。グラビア初挑戦のメンバーもいる中で「私はグラビア志望です」と高らかに宣言し、「(将来的には)露出が少なくても、エロスを感じさせられるようなグラビアを目指しています」と攻めたポージングを披露した。



モデル・グラビアアイドルの藤崎恋は今年だけで「ミスアクション2026」審査員特別賞、「ミスアサ芸シークレット2026」審査員特別賞を受賞するなど、ミスコン賞レースで大活躍している。自己アピールでは「準グランプリを目指します。グランプリは恐れ多い」と謙遜しつつも、大胆なポージングを決めた。



決勝進出者は以下の通り。



赤枝真琴/甘党もも/大宮すずか/可愛なの/木崎美依/小泉わか子/珠梨/成美/猫黒すい/野田ひなた/藤崎恋/三雲そら/岬えま(50音順)。



（よろず～ニュース・髙石 航平）