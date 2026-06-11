Licaxxxが主宰するラジオプラットフォーム『Tokyo Community Radio』（以下、『TCR』）の育成プログラム“sessions”から生まれたデジタルコンピレーションEP『SESSIONS COLLECTION VOL.4』より「Side-A」が、6月12日にリリースされる。

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同楽曲は、“sessions”を通じて出会ったアーティストたちによるコラボレーション楽曲を収録した作品。シリーズ第4弾となる今回は「Side-A～D」まで全4作品を順次リリース予定だ。

『TCR』が運営する育成プログラム“sessions”は、次世代のクリエイターたちが学び、つながり、新たな表現を生み出すためのコミュニティ。プログラムには、DJやトラックメイカーをはじめ、さまざまなバックグラウンドを持つ参加者が集まり、第一線で活躍するアーティストとの対話や共同制作、さらには合宿形式での交流を通じて、それぞれの新たな音楽表現を磨いてきた。

今回リリースされる『SESSIONS COLLECTION VOL.4』は、異なる感性を持つアーティスト同士が時間を共有し、対話を重ねながら制作した“記録”とも言える作品集だ。今回リリースされる「Side-A」には、“sessions”立ち上げ当初からモデレーターとして参加するNC4KのStones Taroをはじめ、同じくNC4KのLomax、CYKのNari、昨年のコンピレーションEPにも参加したStupid Kozo、Fujimoto Tetsuro、kitaponらが参加。ジャンルや世代を超えて集ったアーティストたちが、それぞれの個性を持ち寄り制作した、本プロジェクトならではのコラボレーション楽曲が収録されている。

また、『SESSIONS COLLECTION VOL.4』は、全4作品で構成されるシリーズとして、各作品ごとに異なる表情を見せながら、参加アーティストたちの成長や関係性、そして現在進行形で生まれる新しい音楽表現を映し出していく。

（文＝リアルサウンド編集部）