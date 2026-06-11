池崎理人、JI BLUEの裏側ぶっちゃけ？「最初で最後の曲っぽい」 “PART 2”に向け全力応援誓う
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーのJI BLUEが11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）の『SAMURAI BLUE祭 点灯式』に参加した。
【集合ショット】ブルー一色！点灯式でもわちゃわちゃのJI BLUE
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人により構成されている。公式テーマソング「景色」も歌唱している。この日は、腰痛のため活動を制限している田島をのぞく11人が参加した。
トークコーナーのMCは、元日本代表の坪井慶介が担当。公式アンバサダーとして最高の景色を見るためにしたいことは、という質問に池崎は「日本代表の皆さんに優勝してほしい。僕たちができるのは音楽番組にいろいろ出させてもらって、ユニフォームを着て『景色』をパフォーマンスして、ワールドカップがやっていることを皆さんに知ってもらう。少しでもサッカーに巻き込んでいく。『景色』が追い風になるように日本代表を応援するだけでございます」と話した。
坪井は「ワールドカップが終わっても、ぜひ皆さんとサッカーで関わりたい」と話したが、池崎は「JI BLUEを続けたいんですけど、最初で最後の曲っぽい」とぶっちゃけてメンバーは苦笑い。それでも「景色 PART 2」や「景色 その先」ができるように全力応援を全員で誓っていた。
イベントでは、『SAMURAI BLUE祭 点灯式』も実施。JI BLUEのメンバーが「最高の景色を」とボタンを押すと会場は青に染まっていた。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。
【集合ショット】ブルー一色！点灯式でもわちゃわちゃのJI BLUE
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人により構成されている。公式テーマソング「景色」も歌唱している。この日は、腰痛のため活動を制限している田島をのぞく11人が参加した。
坪井は「ワールドカップが終わっても、ぜひ皆さんとサッカーで関わりたい」と話したが、池崎は「JI BLUEを続けたいんですけど、最初で最後の曲っぽい」とぶっちゃけてメンバーは苦笑い。それでも「景色 PART 2」や「景色 その先」ができるように全力応援を全員で誓っていた。
イベントでは、『SAMURAI BLUE祭 点灯式』も実施。JI BLUEのメンバーが「最高の景色を」とボタンを押すと会場は青に染まっていた。
11日から28日までの期間中、ミヤスタでは施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出。サッカーフィールドをイメージしたデザインの外観ラッピングをはじめ、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。