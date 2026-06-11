『高校デビュー』の漫画家・河原和音が初めて絵を担当。子どもの「お母さんへの大好き」があふれた絵本『おにぎりを おかあさんに』

『高校デビュー』の漫画家・河原和音が初めて絵を担当。子どもの「お母さんへの大好き」があふれた絵本『おにぎりを おかあさんに』