アジア大会開幕まであと100日。盛り上がりを見せる中、宿泊事情はどうなっているのでしょうか?

【写真を見る】アジア大会まであと100日 各国から愛知に １万2000人の関係者どこに泊まる？ 大会期間中ほぼ満室 価格が倍のホテルも【大石邦彦解説】

アジア大会はアジア最大級のスポーツイベントのため、多くの外国人が愛知県にやってくるということを意味します。ただ、今回のアジア大会では、これまでのスポーツイベントとは大きく異なり、選手村を作りませんでした。

そのため、選手たちはコンテナハウスやクルーズ船に宿泊します。

選手のほかに、大会関係者はアジア大会は約9000人。アジアパラ大会は最大3000人。この約1万2000人はホテルに泊まります。では、どういったホテルに泊まるのか。おそらくは名古屋市内になります。価格はどうなるのでしょうか。

19.5万円も?!アジア大会開幕日の宿泊費は?

11日（木）時点では、1万円を切っているものもあります。また、1万円台も目立ちます。

では、アジア大会の「開幕日」はどうなのか、名古屋駅周辺を見てみると…3万円台や2万円台後半。19.5万円というのもあります。

ホテル関係者に聞いてみると…｢ほぼ2倍｣、｢ほぼ満室｣

では、本当に高くなっているのかどうか聞いてみました。あるホテルの支配人によりますと、通常6万円の部屋が、アジア大会期間中は12万円で販売しているとのこと。ですから、ほぼ2倍ということなんです。

宿泊するのは、ほぼ関係者ということで、やはり名古屋市内のホテルは大会期間中は、大会関係者で押さえられているケースが多そうですね。

では、予約状況はどうなのか。まず、有名チェーンホテル（名古屋市内）で聞きました。すでに団体枠が確保されているそうです。ビジネスホテル｢東横INN名古屋栄｣はほぼ満室。ラグジュアリーホテルどうなのか。｢TIAD,オートグラフ コレクション｣に聞きました。こちらもほぼ満室。 名古屋の玄関口、｢名古屋マリオットアソシアホテル｣でも非常に予約の埋まりは好調ということです。

シルバーウィークがある上に、アジア大会もということで、宿泊は非常に好調になっています。追い風にはなっているようですが、大会特需で市民生活に悪影響が出ないよう、注意深く見ていく必要があります。