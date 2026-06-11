ガッツ石松さん死去 芸能界からも追悼の声「あったかい方でした」「芸能界のお父さんのような存在」
【モデルプレス＝2026/06/11】ガッツ石松さんが6月2日、肺炎のため都内の病院にて永眠したことがわかった。76歳だった。俳優の渡辺謙、芸人のはなわら、芸能界からも追悼の声が寄せられている。
【写真】ガッツ石松さんとの生前の2ショット
渡辺は自身のX（旧Twitter）を通じて追悼のコメントを公開。「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました」と始め、NHK連続テレビ小説「はね駒」（1986）での共演時のエピソードを回顧。「朝ドラはね駒のクランクイン、2月の琵琶湖に飛び込むシーンでした。『謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから絶対大丈夫！』その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました。あったかい方でした。ご冥福をお祈り申し上げます 」と あたたかな思い出とともに追悼した。
はなわも自身のX（旧Twitter）を通じて追悼のコメントを公開。「ガッツ石松さんの訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした」と書き出し、今年1月に開催した自身の芸歴30周年単独ライブで共演した思い出を振り返った。「体調が万全ではない中、サプライズで駆けつけてくださいました。ステージに現れた瞬間の歓声、そして相変わらずのおとぼけトークで会場を大爆笑に包んでくださいました」とつづり、イベントでの2ショットを公開。「きっと天国でいつものように『OK牧場！』と言ってくれてると思います。ガッツさん、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。
11日、ガッツ石松さんのInstagramを通じて「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました」と伝えられた。葬儀については「故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください」と伝え、ご供花やご供物については辞退するとしており、お別れの会等の開催については現時点では未定だという。
続けて「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます」と生前の厚情に感謝。最後には「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」と結んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】ガッツ石松さんとの生前の2ショット
◆俳優・渡辺謙の追悼コメント
渡辺は自身のX（旧Twitter）を通じて追悼のコメントを公開。「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました」と始め、NHK連続テレビ小説「はね駒」（1986）での共演時のエピソードを回顧。「朝ドラはね駒のクランクイン、2月の琵琶湖に飛び込むシーンでした。『謙ちゃん、世界チャンピオンの俺が言うんだから絶対大丈夫！』その不思議なガッツさんの笑顔に励まされて飛び込みました。あったかい方でした。ご冥福をお祈り申し上げます 」と あたたかな思い出とともに追悼した。
◆芸人・はなわの追悼コメント
はなわも自身のX（旧Twitter）を通じて追悼のコメントを公開。「ガッツ石松さんの訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした」と書き出し、今年1月に開催した自身の芸歴30周年単独ライブで共演した思い出を振り返った。「体調が万全ではない中、サプライズで駆けつけてくださいました。ステージに現れた瞬間の歓声、そして相変わらずのおとぼけトークで会場を大爆笑に包んでくださいました」とつづり、イベントでの2ショットを公開。「きっと天国でいつものように『OK牧場！』と言ってくれてると思います。ガッツさん、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。
◆ガッツ石松さん、76歳で死去
11日、ガッツ石松さんのInstagramを通じて「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました」と伝えられた。葬儀については「故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください」と伝え、ご供花やご供物については辞退するとしており、お別れの会等の開催については現時点では未定だという。
続けて「多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます」と生前の厚情に感謝。最後には「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」と結んでいる。（modelpress編集部）
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