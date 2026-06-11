【漢字クイズ】「杜若」はなんて読む？古文の授業で習ったことがあるかも…？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「杜若」はなんて読む？ 「杜若」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、ひらがな5文字の言葉です！ いったい、「杜若」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「かきつばた」でした！ 杜若とは、アヤメ科の多年草で、濃い紫色の花を咲かせます。 昔、その花の汁で布を染めたところから「書付花（かきつけばな）」と呼ばれており、それが変化して「かきつばた」と呼ばれるようになったのだそう。 ちなみに、「燕子花」と書く場合もありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』



ライター Ray WEB編集部