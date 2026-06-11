バッテリィズ・エース、まさかのまさか俳句“才能アリ1位” 現役モー娘。がなんと「2点」【句などネタバレあり】
お笑いコンビ・浜田雅功がMCを務めるMBS・TBS系バラエティー番組『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00）が11日放送され、バッテリィズ・エースが「俳句査定」で大番狂わせを演じた。
【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編
今回の俳句査定は、5人が「あいにくの雨」のお題で挑戦。残るは、エースと牧野真莉愛（モーニング娘。'26）のどちらかが才能アリ1位と最下位となり、牧野は自信をのぞかせていたが、まさかの番組史上最低の「2点」評価で、スタジオがどよめいた。
野球経験をもとに「野球部の 熱気を冷ます 夏の雨」と詠んだエースは「まじっすか！」「まさかのまさか」と大喜びだった。
MC
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
ゲスト（五十音順）
安藤美姫
石原伸晃
市川紗椰
小西桜子
バッテリィズ（エース・寺家）
牧野真莉愛（モーニング娘。'26）
山口もえ
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
名人・特待生
梅沢富美男（特別永世名人）
こがけん（名人2段）
専門家ゲスト
夏井いつき（俳人）
野村重存（画家）
【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編
今回の俳句査定は、5人が「あいにくの雨」のお題で挑戦。残るは、エースと牧野真莉愛（モーニング娘。'26）のどちらかが才能アリ1位と最下位となり、牧野は自信をのぞかせていたが、まさかの番組史上最低の「2点」評価で、スタジオがどよめいた。
MC
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
ゲスト（五十音順）
安藤美姫
石原伸晃
市川紗椰
小西桜子
バッテリィズ（エース・寺家）
牧野真莉愛（モーニング娘。'26）
山口もえ
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
名人・特待生
梅沢富美男（特別永世名人）
こがけん（名人2段）
専門家ゲスト
夏井いつき（俳人）
野村重存（画家）