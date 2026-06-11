12日は大気不安定で急な雷雨の恐れ。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■北日本や東日本で急な雷雨に注意 道路冠水の恐れも

12日（金）は北日本から西日本にかけて広い範囲で晴れるでしょう。梅雨入りしている地域も梅雨の中休みが続きそうです。ただ、上空に寒気が流れ込む影響で、大気の状態は非常に不安定になりそうです。午後は北日本や東日本の山沿いや内陸を中心に雨雲が発達しやすく、急な雷雨の恐れがあります。関東でも警報級の大雨になる恐れがあり、道路の冠水などにも注意が必要です。帰宅時間帯に交通機関の乱れが発生する可能性もあるため、時間に余裕を持ってお過ごしください。

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警報級の可能性

大雨（中）：栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県

■西日本や東日本で夏日に 名古屋は11日ぶりの真夏日予想

12日（金）は西日本や東日本を中心に最高気温が25℃以上の夏日になるでしょう。東海でも気温が上がり、名古屋は11日ぶりの真夏日が予想されています。東京は26℃予想で、日中は半袖で過ごせる陽気でしょう。ただ、雨が降り出すと一気に気温が下がるため、薄手の上着などを持ち歩くと安心です。北日本も20℃を超える所が多く、札幌や盛岡は7月並みの気温となりそうです。湿度は低いため過ごしやすいでしょう。

■沖縄や九州南部は大雨に警戒 太平洋側でもまとまった雨に

13日（土）は梅雨前線が北上する予想で、沖縄地方で雨が強まる恐れがあります。14日（日）から15日（月）にかけては、前線上の低気圧が本州の南を進む予想で、沖縄や奄美、九州南部で警報級の大雨となる恐れがあります。西日本や東日本の太平洋側でもまとまった雨が降るでしょう。来週後半以降は本州付近に前線が停滞しやすく、西日本や東日本でも曇りや雨の日が続きそうです。前線の活動が活発になる恐れもあるため、ご注意ください。

■気温はアップダウン 来週後半は蒸し暑い

13日（土）は東京でも29℃まで上がる予想で、真夏日に迫る暑さになるでしょう。前線は南に下がっているのでカラッとした暑さですが、こまめな水分補給を心がけましょう。15日（月）は雨が降る影響で、最高気温は22℃と前日より大幅に下がりそうです。気温の変化が大きくなるため、体調の管理にはご注意ください。来週後半からは、前線の北上とともに蒸し暑さもアップしそうです。湿度が上がると汗が乾きにくく、熱中症のリスクが上がるといわれています。エアコンを適切に使い、外で作業する際には時間を決めて休憩をとるなど熱中症には十分な注意が必要です。

気象予報士 澤麻美