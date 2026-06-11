Iカップの圧倒的ボディを誇る高学歴グラビアアイドル・佐野なぎささんのデジタル写真集「変幻自在」（撮影：LUCKMAN、税込1320円）がリリースされました。佐野さんがインスタグラムで週刊プレイボーイの24・25号合併号へに紙面撮り下ろし掲載を報告するとともに写真発売を告知。「みんなのおかげで叶えられた大切な作品です！本誌もデジタル写真集も両方絶対にみんない見てほしいです」と投稿しました。



【写真】おなかをちらりと見せたぴたぴたニットの佐野なぎささん

デジタル写真集は週プレ本誌グラビアの未公開カットで構成。立命館大学卒業の“Iカップかしこボディ”で知られる佐野さん。過去にアナウンサーを志していた才色兼備の彼女が、今はグラビアを主戦場に変幻自在のおっぱいパフォーマンスを全力披露しました。



週プレ誌面の撮り下ろしは今回が初めて。念願の撮影となった今回は、大好きな日本酒を飲みながらお風呂でリアルにホロ酔い。胸を計量器に乗せて重さを量るシーンも！あらゆるモノを包み込む変幻自在の大迫力バストがあなたをとことん挑発します。



佐野さんはXやインスタで撮影時のオフショットなどを公開しています



【佐野なぎささんプロフィル】

さの・なぎさ 2000/06/07生まれ 大阪府出身 T158B96W64H96S23.5 血液型B 趣味は旅行 特技はダンス 立命館大学卒業。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、DVD・雑誌・TV・ラウンドガールなどマルチに活躍。グラビアン魂アワード2025にてリリー・フランキー大賞受賞。キャッチコピーは新時代グラビアスター「Iカップの“かしこボディ”」。1st写真集 『なぎさの初めて』（KADOKAWA）、DVD『Sweetlllusion』（竹書房）が発売中。趣味は旅行、特技はダンス。最新情報はInstagram（＠sanonagisa_67）やX（＠Sano_nagisa）