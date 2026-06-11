任期満了に伴う来年夏の知事選挙に、元前橋市長の山本龍さんが出馬の意向を固めたことが分かりました。知事選を巡っては、現職の山本一太さんがすでに出馬を表明していて、保守分裂の選挙となる公算が大きくなっています。

山本龍さんは現在６６歳。１９９５年の県議選で初当選し、３選後、２００７年の知事選に出馬しましたが落選しました。２００９年に再び県議となった後、２０１２年の前橋市長選で初当選し３期務めましたが、２０２４年の市長選で敗れていました。

複数の関係者によりますと、山本龍さんは１０日、自民党前橋支部に対し知事選での推薦を求めたということです。山本龍さんは群馬テレビの取材に対し、「正式には発言できない」とコメントしています。

知事選を巡っては、２期目の現職・山本一太さんが去年７月に出馬を表明していて、すでに自民党高崎支部に知事選での推薦を求めています。

保守分裂の選挙となる可能性が高まるなか、１１日の知事会見で山本龍さんの出馬意向について問われた山本一太知事は、次のように述べています。

「これはもう想定の範囲内だと思ってまして、随分前から知事選に出たいということで県内を回られているという情報も入ってきたので、少し思ったよりも早かったなと。いずれにせよ、選挙はとにかく志を持って出た候補者がそれぞれ切磋琢磨しながら競い合って、そこでしっかり県民の方々の審判、判断を仰ぐという流れだというふうに思っています」（山本知事）

また、自身が求めている自民党からの推薦については、「過去２回の知事選も頂いたし、推薦を受けられない理由は見つからない。必ず推薦は頂けると思っている」と話しました。