広島テレビ放送

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　映画『国宝』が県内の劇場で動員数一位となった「八丁座」。観客への感謝を伝えるための新たな挑戦を取材しました。

　広島市中心部のデパートにある映画館「八丁座」。この日は映画『国宝』が公開されて1年の節目、再上映されることになりました。人気は今も衰えていません。

Q．きょうは何の作品を？
■客
「これ！『国宝』」
「（映画を見るのは）3回目なんですけど、私は少ないほうですよ。」

　歌舞伎の伝統芸能の世界を駆け抜ける、若者たちの青春と葛藤を描いた映画「国宝」。歴史的な大ヒット作です。八丁座にとっても「国宝」は、これまでの上映作品の中で最も観客を集めました。映画の内容にぴったりの内装も、人々をひきつけた理由と言えそうです。

■八丁座　蔵本 健太郎 支配人
「大変長らくお待たせをいたしました。『国宝』10時の上映開場でございます。どうぞご入場ください。」

　「八丁座」支配人の蔵本健太郎さん（48）。お礼を伝えたいと考えていました。

■八丁座　蔵本 健太郎 支配人
「きょうは感謝の気持ちを感謝余興ということで、『国宝』に出てくる演目を、ささやかながら踊らせていただきます。」

■客
「本物か思うた。」
「支配人？」

　やるからには真剣に。八丁座支配人、感謝の舞です。

　5月。

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「ゆっくり開いて、右足引いて決まる。とん、とと、とんっ。」

　指導するのは、母・順子さん（75）。70年以上舞を極め、指導も行う日本舞踊の師範です。

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「左肩落として『ひ』で上げないと。目だけで追うんじゃなくて顔全体であっち見をたほうがいい。」

　映画の中で披露された演目に挑戦します。

■蔵本支配人「ふう～。」

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「当日どれだけ変身できるかだね。」

■蔵本支配人「難しいね。」

Qけっこうビシバシ？

■八丁座　蔵本 健太郎 支配人
「結構ビシバシですよね。こうやるんよって言われても、できないですよね。」

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「うちでしかできないね。どこの劇場もできない。」

■蔵本支配人
「それはできないですよ。」

　本番当日。上映前の舞台あいさつを終え、急いで準備します。
　上映の最中、舞台裏ではメイクが始まりました。支配人から歌舞伎役者へ・・・。

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「目を開けてください。いいです。」

　メイクも本格的です。日本舞踊の師範、母・順子さんが化粧を施します。着付けの合間も練習を繰り返します。

■八丁座　蔵本 健太郎 支配人
「あそこが一番難しいですね。間を合わすのが。ハッ、フッ、みたいな、決めるところなんですって。そういったところが何か所かあるので。」

　衣装を着付けていきます。
　
　ネットでも映画が見られる時代。それでも足を運んでくれるお客さんに、劇場ならではの楽しみを味わってほしい。やるからには細部にまでこだわりました。

　約3時間の「国宝」の上映が終わりました。支配人、舞台に向かいます。

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「舞台に立つという無謀でございますが、その辺を温かく見てやって いただければと思います。」

　映画「国宝」の上映後、歌舞伎役者に扮した八丁座の支配人が舞います。

　歌舞伎役者の姿のまま、見送りました。

■客
「世界観が良く再現されている。」
「実は昨日見に来たんですけど、きょうあるのを知って我慢できなくなって（見に来た）。努力というか、きれいですし素晴らしかっかったです。」
「見ました！見ました！素敵でした。結構緊張しました。良かったです素晴らしかったです。」

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「とりあえず終わりました。たった2分半なんですけどね。頑張ったと思います。日本舞踊なんてまったくね、したことないので。『道成寺』は最初の歩きが命ですから。特に息子に舞踊を教えるなんて思いもよらなかったです。」

■八丁座　蔵本 健太郎 支配人
「自分もやってみたい気持ちはどこかにあったけど、本当にやらせてもらえるとは思ってもなかった。」

■支配人の母　蔵本 順子 さん
「日本舞踊で2人で何かするというのは露とも思わなかったので、『国宝』のおかげです。」

■蔵本支配人
「『国宝』のおかげですね。」

　映画館「八丁座」の支配人がまじめに挑戦した歌舞伎の舞。感謝の気持ちは訪れた客に届いたようです。次は、どんなおもてなしを用意するのでしょうか。

【2026年6月11日 放送】