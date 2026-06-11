映画『国宝』が県内の劇場で動員数一位となった「八丁座」。観客への感謝を伝えるための新たな挑戦を取材しました。



広島市中心部のデパートにある映画館「八丁座」。この日は映画『国宝』が公開されて1年の節目、再上映されることになりました。人気は今も衰えていません。



Q．きょうは何の作品を？

■客

「これ！『国宝』」

「（映画を見るのは）3回目なんですけど、私は少ないほうですよ。」





歌舞伎の伝統芸能の世界を駆け抜ける、若者たちの青春と葛藤を描いた映画「国宝」。歴史的な大ヒット作です。八丁座にとっても「国宝」は、これまでの上映作品の中で最も観客を集めました。映画の内容にぴったりの内装も、人々をひきつけた理由と言えそうです。■八丁座 蔵本 健太郎 支配人「大変長らくお待たせをいたしました。『国宝』10時の上映開場でございます。どうぞご入場ください。」「八丁座」支配人の蔵本健太郎さん（48）。お礼を伝えたいと考えていました。■八丁座 蔵本 健太郎 支配人「きょうは感謝の気持ちを感謝余興ということで、『国宝』に出てくる演目を、ささやかながら踊らせていただきます。」■客「本物か思うた。」「支配人？」やるからには真剣に。八丁座支配人、感謝の舞です。5月。■支配人の母 蔵本 順子 さん「ゆっくり開いて、右足引いて決まる。とん、とと、とんっ。」指導するのは、母・順子さん（75）。70年以上舞を極め、指導も行う日本舞踊の師範です。■支配人の母 蔵本 順子 さん「左肩落として『ひ』で上げないと。目だけで追うんじゃなくて顔全体であっち見をたほうがいい。」映画の中で披露された演目に挑戦します。■蔵本支配人「ふう～。」■支配人の母 蔵本 順子 さん「当日どれだけ変身できるかだね。」■蔵本支配人「難しいね。」Qけっこうビシバシ？■八丁座 蔵本 健太郎 支配人「結構ビシバシですよね。こうやるんよって言われても、できないですよね。」■支配人の母 蔵本 順子 さん「うちでしかできないね。どこの劇場もできない。」■蔵本支配人「それはできないですよ。」本番当日。上映前の舞台あいさつを終え、急いで準備します。上映の最中、舞台裏ではメイクが始まりました。支配人から歌舞伎役者へ・・・。■支配人の母 蔵本 順子 さん「目を開けてください。いいです。」メイクも本格的です。日本舞踊の師範、母・順子さんが化粧を施します。着付けの合間も練習を繰り返します。■八丁座 蔵本 健太郎 支配人「あそこが一番難しいですね。間を合わすのが。ハッ、フッ、みたいな、決めるところなんですって。そういったところが何か所かあるので。」衣装を着付けていきます。ネットでも映画が見られる時代。それでも足を運んでくれるお客さんに、劇場ならではの楽しみを味わってほしい。やるからには細部にまでこだわりました。約3時間の「国宝」の上映が終わりました。支配人、舞台に向かいます。■支配人の母 蔵本 順子 さん「舞台に立つという無謀でございますが、その辺を温かく見てやって いただければと思います。」映画「国宝」の上映後、歌舞伎役者に扮した八丁座の支配人が舞います。歌舞伎役者の姿のまま、見送りました。■客「世界観が良く再現されている。」「実は昨日見に来たんですけど、きょうあるのを知って我慢できなくなって（見に来た）。努力というか、きれいですし素晴らしかっかったです。」「見ました！見ました！素敵でした。結構緊張しました。良かったです素晴らしかったです。」■支配人の母 蔵本 順子 さん「とりあえず終わりました。たった2分半なんですけどね。頑張ったと思います。日本舞踊なんてまったくね、したことないので。『道成寺』は最初の歩きが命ですから。特に息子に舞踊を教えるなんて思いもよらなかったです。」■八丁座 蔵本 健太郎 支配人「自分もやってみたい気持ちはどこかにあったけど、本当にやらせてもらえるとは思ってもなかった。」■支配人の母 蔵本 順子 さん「日本舞踊で2人で何かするというのは露とも思わなかったので、『国宝』のおかげです。」■蔵本支配人「『国宝』のおかげですね。」映画館「八丁座」の支配人がまじめに挑戦した歌舞伎の舞。感謝の気持ちは訪れた客に届いたようです。次は、どんなおもてなしを用意するのでしょうか。【2026年6月11日 放送】