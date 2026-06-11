踊る「八丁座」支配人 映画『国宝』公開1年で感謝の舞
映画『国宝』が県内の劇場で動員数一位となった「八丁座」。観客への感謝を伝えるための新たな挑戦を取材しました。
広島市中心部のデパートにある映画館「八丁座」。この日は映画『国宝』が公開されて1年の節目、再上映されることになりました。人気は今も衰えていません。
Q．きょうは何の作品を？
■客
「これ！『国宝』」
「（映画を見るのは）3回目なんですけど、私は少ないほうですよ。」
■八丁座 蔵本 健太郎 支配人
「大変長らくお待たせをいたしました。『国宝』10時の上映開場でございます。どうぞご入場ください。」
「八丁座」支配人の蔵本健太郎さん（48）。お礼を伝えたいと考えていました。
■八丁座 蔵本 健太郎 支配人
「きょうは感謝の気持ちを感謝余興ということで、『国宝』に出てくる演目を、ささやかながら踊らせていただきます。」
■客
「本物か思うた。」
「支配人？」
やるからには真剣に。八丁座支配人、感謝の舞です。
5月。
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「ゆっくり開いて、右足引いて決まる。とん、とと、とんっ。」
指導するのは、母・順子さん（75）。70年以上舞を極め、指導も行う日本舞踊の師範です。
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「左肩落として『ひ』で上げないと。目だけで追うんじゃなくて顔全体であっち見をたほうがいい。」
映画の中で披露された演目に挑戦します。
■蔵本支配人「ふう～。」
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「当日どれだけ変身できるかだね。」
■蔵本支配人「難しいね。」
Qけっこうビシバシ？
■八丁座 蔵本 健太郎 支配人
「結構ビシバシですよね。こうやるんよって言われても、できないですよね。」
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「うちでしかできないね。どこの劇場もできない。」
■蔵本支配人
「それはできないですよ。」
本番当日。上映前の舞台あいさつを終え、急いで準備します。
上映の最中、舞台裏ではメイクが始まりました。支配人から歌舞伎役者へ・・・。
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「目を開けてください。いいです。」
メイクも本格的です。日本舞踊の師範、母・順子さんが化粧を施します。着付けの合間も練習を繰り返します。
■八丁座 蔵本 健太郎 支配人
「あそこが一番難しいですね。間を合わすのが。ハッ、フッ、みたいな、決めるところなんですって。そういったところが何か所かあるので。」
衣装を着付けていきます。
ネットでも映画が見られる時代。それでも足を運んでくれるお客さんに、劇場ならではの楽しみを味わってほしい。やるからには細部にまでこだわりました。
約3時間の「国宝」の上映が終わりました。支配人、舞台に向かいます。
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「舞台に立つという無謀でございますが、その辺を温かく見てやって いただければと思います。」
映画「国宝」の上映後、歌舞伎役者に扮した八丁座の支配人が舞います。
歌舞伎役者の姿のまま、見送りました。
■客
「世界観が良く再現されている。」
「実は昨日見に来たんですけど、きょうあるのを知って我慢できなくなって（見に来た）。努力というか、きれいですし素晴らしかっかったです。」
「見ました！見ました！素敵でした。結構緊張しました。良かったです素晴らしかったです。」
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「とりあえず終わりました。たった2分半なんですけどね。頑張ったと思います。日本舞踊なんてまったくね、したことないので。『道成寺』は最初の歩きが命ですから。特に息子に舞踊を教えるなんて思いもよらなかったです。」
■八丁座 蔵本 健太郎 支配人
「自分もやってみたい気持ちはどこかにあったけど、本当にやらせてもらえるとは思ってもなかった。」
■支配人の母 蔵本 順子 さん
「日本舞踊で2人で何かするというのは露とも思わなかったので、『国宝』のおかげです。」
■蔵本支配人
「『国宝』のおかげですね。」
映画館「八丁座」の支配人がまじめに挑戦した歌舞伎の舞。感謝の気持ちは訪れた客に届いたようです。次は、どんなおもてなしを用意するのでしょうか。
【2026年6月11日 放送】