H3ロケット6号機が12日、種子島宇宙センターから打ち上げられます。種子島では打ち上げ成功に期待を寄せる人たちの姿がみられるようです。現地から中継です。

ロケットは現在、組み立て棟の中にあり、このあと午後7時半から発射地点へ移動が始まります。

去年12月 8号機が打ち上げ失敗

H3は去年12月、8号機が打ち上げに失敗。

あす12日午前、打ち上げ予定の6号機は失敗の要因となった衛星の台座を樹脂で補強するなどの対策を講じ、データを取得します。

さらに、大型主力ロケットとしては初となる「補助ロケットなし」での打ち上げに挑戦し、費用を従来のH2Aの半分およそ50億円に抑えることを目指しています。

現地で見守る人も期待「成功する 信じている」

種子島では打ち上げ成功に向けた機運が高まってきています。11日、島内を取材しました。

失敗から半年、ついに打ち上げ再開へ。現地で見守る人も期待を寄せています。

こちらのラーメン店では打ち上げが休止となった間、島を訪れる関係者や見学者が減り客足が遠のいていましたが、店に活気が戻ってきたと言います。

（おかざき商店 柳田陵一店長）「観光客など少なかった。ところが、ここ2、3日多くなってきて、にぎわっている。成功する。信じている」

立体パズル約1500個を使ってH3を制作

また、温泉や旅館など30か所以上に、打ち上げまでのカウントダウンが設置されています。登場するのは地元の子どもたちやロケットファンです。

カウントダウンに参加している南種子中学校の黒田創さんは、特技の立体パズルおよそ1500個を使ってH3を制作しました。

（南種子中2年・愛知から宇宙留学 黒田創さん）「初めてロケットの打ち上げを見るから、何かできることはないかと思って（作った）。（楽しみで）きょうの夜眠れるかな。成功してくれることを願っている」

12日午前9時53分に打ち上げ

H3ロケット6号機は、あす12日午前9時53分に、種子島宇宙センターから打ち上げられます。以上、中継でした。

MBCでは打ち上げの様子をインターネットでライブ配信します。どうぞご覧ください。

・