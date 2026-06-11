季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

今回の映像は梅雨時期に見ごろを迎えるハナショウブです。地元の方が協力して咲かせるハナショウブ、その数3000株です。姶良市で撮影してきました。

こちらは姶良市寺師にあるハナショウブ園です。20種類、3000株のハナショウブが満開を迎えていました。

地元の三船校区コミュニティー協議会の皆さんが、以前は田んぼだったところに、地域活性化の起爆剤にと、7年前から毎年植えています。

協議会の皆さんで草払いをしたり、花が咲いた後も傷んだ花を摘んだりと、きれいな花を楽しんでもらうための管理も大変だということでした。

この日も見物客が次々と訪れていました。

（見物客）

「奄美から来た、初めて見てバリエーション多く、びっくりした」

「はい、いやされます」「とてもきれい」

園の広さは、24アールもあるそうです。

（三船校区コミュニティー協議会 福元誠会長・72）「花を楽しみに来られるのでそれがうれしい」「たくさんの方が来られるので自治会で盛り上げようと取り組んでいる」

姶良市寺師のハナショウブ園はピークは過ぎましたが、今週いっぱいは楽しめそうだということです。

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