東北6県のグルメや工芸品を集めたイベントが、11日から鹿児島市の山形屋で始まりました。開店から2時間半で完売した人気商品もありました。

宮城のご当地グルメ「牛タン」に、福島からはウニやイクラをふんだんに乗せた海鮮弁当。つやつやと輝く山形のさくらんぼも並びます。

「去年よりも甘く粒も大きく仕上がっている」

「東北6県 味と技展」

11日から山形屋で始まった「東北6県 味と技展」。

会場には、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島のグルメや工芸品など、およそ900品が販売されています。

「目移りして全部買って帰りたい」

（客）「わかめを買おうかホタテを買おうか迷っている」

（客）「喜多方ラーメン」

（Q.食べたことはあった？）

「なかった。最高、おいしい。目移りして全部買って帰りたい」

「なかなか手に入らない」「幻」…気になる紙袋

取材中、気になったのは、多くの人が手に持っていたこちらの紙袋。

（客）

「並んで買ってみた」

「これがずっと食べたくて、なかなか手に入らない。幻」

宮城から初出店「メゾンシーラカンス」

行列の先にあるのは、宮城から初出店の「メゾンシーラカンス」が手がけるもなかです。あんことバターがぎっしりとサンドされています。

（記者）「もなかがふわふわさくさく。甘じょっぱい」

おしゃれなデザインとクセになる味わいが話題を集め、11日は、販売開始からおよそ2時間半後に完売しました。

グルメのほか 東北の工芸品も

会場にはグルメのほか、東北の工芸品も並びます。訪れた人は伝統工芸品の歴史や職人の技に触れていました。

（水沢鋳物工業協同組合 佐藤康平さん）「こんなにいいものがあるんだ、おいしいものがあるんだと、楽しんでもらえたら」

6県の魅力がたっぷりと詰まったイベントは今月17日まで開かれています。

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