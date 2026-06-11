幻のスイーツも！グルメや工芸品を集めた「東北6県 味と技展」鹿児島市山形屋 今月17日まで
東北6県のグルメや工芸品を集めたイベントが、11日から鹿児島市の山形屋で始まりました。開店から2時間半で完売した人気商品もありました。
宮城のご当地グルメ「牛タン」に、福島からはウニやイクラをふんだんに乗せた海鮮弁当。つやつやと輝く山形のさくらんぼも並びます。
「去年よりも甘く粒も大きく仕上がっている」「東北6県 味と技展」
11日から山形屋で始まった「東北6県 味と技展」。
会場には、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島のグルメや工芸品など、およそ900品が販売されています。「目移りして全部買って帰りたい」
（客）「わかめを買おうかホタテを買おうか迷っている」
（客）「喜多方ラーメン」（Q.食べたことはあった？） 「なかった。最高、おいしい。目移りして全部買って帰りたい」 「なかなか手に入らない」「幻」…気になる紙袋
取材中、気になったのは、多くの人が手に持っていたこちらの紙袋。
（客）「並んで買ってみた」
「これがずっと食べたくて、なかなか手に入らない。幻」宮城から初出店「メゾンシーラカンス」
行列の先にあるのは、宮城から初出店の「メゾンシーラカンス」が手がけるもなかです。あんことバターがぎっしりとサンドされています。
（記者）「もなかがふわふわさくさく。甘じょっぱい」
おしゃれなデザインとクセになる味わいが話題を集め、11日は、販売開始からおよそ2時間半後に完売しました。グルメのほか 東北の工芸品も
会場にはグルメのほか、東北の工芸品も並びます。訪れた人は伝統工芸品の歴史や職人の技に触れていました。
（水沢鋳物工業協同組合 佐藤康平さん）「こんなにいいものがあるんだ、おいしいものがあるんだと、楽しんでもらえたら」
6県の魅力がたっぷりと詰まったイベントは今月17日まで開かれています。
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