【気象庁】関東甲信地方 気象解説情報（落雷・突風・降ひょう）

関東甲信地方では１２日（金）昼前から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

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【大雨警報】【土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」発表の可能性があります。

神奈川県・千葉県・栃木県・茨城県・長野県で【警報級の可能性（中）】となっています。

雨シミュレーション１１日（木）～１３日（土）

関東甲信地方の上空約５５００メートルには、１２日（金）は氷点下１５度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。また、湿った空気や日中の気温上昇の影響も加わり、関東甲信地方では１２日（金）昼前から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１２日（金）～１８日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

１２日（金）は雷マークが多くついています。

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