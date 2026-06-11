鹿児島県出水市にある県立野田女子高校。衛生看護科は今年、新入生がいませんでした。なぜ1年生が入らなかったのか。取材すると、学校が直面する厳しい現状が見えてきました。

出水市の肥薩おれんじ鉄道「野田郷駅」。駅から歩いて5分の場所にある県立野田女子高校。紫尾山などの山に囲まれ、自然豊かな環境です。

1948年、西長島高校の分校として設立し、共学の時代を経て、60年前に女子校になりました。

現在は、衛生看護科、生活文化科、食物科の3つの学科があり、全校生徒は142人。

クラスメイトは9人

こちらは衛生看護科の2年生。クラスメイトは9人です。看護師を目指し、数学や英語などの一般科目に加え、看護の専門科目も学びます。

（教諭）「ぜんそくの発作が起きているときの気管支はどうなっていると思う？」（生徒）「狭くなっている」

さらに、校内で看護実習も。

（生徒）「実習服といっている。なんか、なりきっている感じがする」

看護師さながらの姿で、この日は血圧をはかる練習をします。

「今から空気を入れるので、おしゃべりしないでください」「上の血圧が102で、下が46でした」

5年一貫教育

衛生看護科は5年一貫教育で、昨年度の看護師国家試験の合格率は100%です。

（衛生看護科・蒲地智子教諭）「高校3年間は普通科目と専門科目、半々くらいだが、4年生以上だとほぼ専門教科になっていく。

校外に行く実習も多く、校外実習で学ぶことも多い」

お昼はみんなで

昼休み。クラス9人全員で昼食をとります。

Qみんな仲がいいね？

「たぶん女子高だから」「仲が深まりやすい」

Q普段どんな話をしている？

「恋の相談会とか。ちょっと気になっている人いるんだけど、みたいな」

Qどこで出会う？

「インスタグラムとか」

すぐ頼れる環境

生徒たちは出水市内だけでなく、鹿児島市や鹿屋市、さらには県外からも来ていて、自宅が遠い場合は学校の寮から通っています。

Qさみしくなかった？

（東京出身の寮生）「最初はあったが徐々に慣れてきた。寮は2人部屋。最初は慣れなかったから、生活リズムを整えるには先輩が必要」

教室でも寮でも、同級生や先輩にすぐ頼れる環境があるようです。

新入生ゼロ…

今年の春、衛生看護科に1年生の入学はありませんでした。

およそ20年前に定員割れしてから生徒数は年々減少。県内の公立高校で初めて、学科の新入生がゼロになりました。

その理由について、学校は。

なぜ新入生ゼロに？

（衛生看護科・坂元佳奈教諭）「（調査の中では）ある一定程度、看護師になりたいという中学生はいるが、今まで経済的な面で公立高校を選んでいた家庭も、私学を選ぶ機会が増えた」

背景にあったのは、国が今年4月から始めた私立高校の“授業料無償化”です。

県内には、看護師国家試験の受験資格が得られる5年制の学校が6校あります。そのなかで公立学校は野田女子のみです。さらに…。

（衛生看護科・坂元佳奈教諭）「親、中学生本人ともに、大学で看護を学びたいという生徒も最近増えてきた」

最短で看護師になれる5年制の高校ではなく、普通科の高校を卒業したあと、大学で看護を学ぶ選択が近年、増えているそうです。

現在2年生の生徒たちは…

“新入生ゼロ”の現状に、在校生は…。

「悲しい」「文化祭も学科ごとに出し物をするので、1年がいないとさらに人数が少なくなる」

「新入生がいないのが続くと、看護科がなくなる…」

学校では衛生看護科存続のため、生徒と一緒にコミュニティFMに出演したり、地域のイベントに参加したりと、PRに力を入れています。

（加藤寛一校長）「野田女子の認知度が高まる動きをしていきたい。命がけというつもりで広報活動につとめたい」

学校の良いところは？

衛生看護科生に学校の魅力を聞いてみると。

「（女子校は）気が楽」「自然が豊か」「（生徒が）少ないので、わからないところを積極的に聞ける」「地域の人がめっちゃ優しい」

看護師を夢見て楽しみながら学ぶ生徒たち。地域医療を支える人材育成の場が今、岐路に立っています。

野田女子高校は7月30日に「一日体験入学」を実施します。詳しくは学校へお問い合わせください。電話0996－84－2074

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