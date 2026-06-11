タレントの伊集院光さん（58）が、2026年6月6日にXを更新。プロ野球観戦したことを報告した。SNSでは、伊集院さんの体型の変化に注目が集まっている。

血糖値を気にして「ガンガン体重減りだした」

伊集院さんはXで、球場の観客席で、北海道日本ハムファイターズのレプリカユニフォームを着てピースサインをした写真を公開。「良かった」とつづった。

Xユーザーからは「痩せましたね、驚きました」「一回り 細くなって顔立ちがシャープになりましたね」「ほんと痩せたよな。万が一、実物見かけてもちょっと伊集院似のおじさんとして脳が処理してしまいそう...」「近くにいても気づかない自信ある」などのコメントが寄せられている。

伊集院さんは、4月放送のラジオ番組「JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（TBSラジオ）で、人間ドックで血糖値を気にした方がいいとアドバイスされ、血糖値を測定する機械を使うようになったと報告。値が高い時は食べないようにしたという。すると「ガンガン体重減りだした」「血糖値下げゲームが面白すぎて食べる気になんない」と語っていた。