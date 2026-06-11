サッカーＷ杯が日本時間１１日深夜に開幕する。ＮＨＫ大阪放送局では、「関西アーカイブススペシャル」として、大阪放送局管轄の関西地方は放送で、全国では「ＮＨＫ ＯＮＥ」でＷ杯に向けた第３弾「ドキュメント・スポーツ大陸 日本が沸いたあの時〜スポーツ戦後６０年 第１０集 日本サッカー最良の日 メキシコ五輪 銅メダル」（２００５ 年１２ 月放送）を１４日・後 １ 時 ５ 分から放送、「―ＯＮＥ」では配信する。

１９６４ 年の東京オリンピックを控えた日本代表を指導するため、ドイツ人コーチのデットマール・クラマー氏が来日。理論的なサッカースキルを選手たちに徹底的にたたき込み、ベスト ８という結果を残した。日本屈指のストライカーと称された釜本邦茂さん（２０２５年８月死去）も、このとき日本代表としてクラマー氏の指導を受け、才能が開花。６８ 年のメキシコオリンピック、日本代表は史上初のメダル（銅メダル）を獲得し、釜本さんは ７得点を挙げて得点王となった。

”日本サッカー躍進 はじまりの日”として、その黎明期にスポットを当てた今回の番組では、釜本選手の長男・達生さんをゲストに招き、現役時代の父についてや、今年のＷ杯の日本代表への期待などを、小・中・高とサッカーに打ち込んだ三條雅幸アナウンサーが聞き出す。

達生さんは再編集の収録を終え、「緊張しました（笑）。サッカー日本代表の選手のみなさんが納得できるパフォーマンスを発揮できて、それが勝利につながればベストですね。応援しているので、本当に頑張ってほしいです。森保監督たちの合言葉である『最高の景色』を、ぜひ見たいです！」と期待した。