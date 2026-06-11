3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が、最新ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。

【映像】大森元貴の激変した姿や「頭すごいことなってる」最新ショット

これまでInstagramで仕事のオフショットを発信してきた大森。2025年9月には、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家・いせたくや役を演じた際の激変ショットが「ほんとすごい！別人級!!」「ギャップがすごすぎる」などと話題になっていた。

最新ショットに驚きの声

2026年6月11日の投稿では、10日に開催されたファッション・音楽・カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」でのライブショットを公開。「オズの魔法使い」のドロシーをイメージした水色の衣装姿とともに、「自分の中に既に在ったじゃない。魔法みたいじゃない。」と、グループの楽曲「Oz（オズ）」の一節をつづっている。

この投稿にファンからは「寝起きで見てびっくり ドロシーだぁってなりました」「頭すごいことなってる」など、驚きの声が多数寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）