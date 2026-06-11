ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「このママ友トークいつ終わるの？」転園したばかりの娘を救ったママ… 「このママ友トークいつ終わるの？」転園したばかりの娘を救ったママ友に感じ始めた違和感…もしやヤバいグループに入っちゃった!? 「このママ友トークいつ終わるの？」転園したばかりの娘を救ったママ友に感じ始めた違和感…もしやヤバいグループに入っちゃった!? 2026年6月11日 19時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ なんか…ヤバいグループに入ってしまったかもしれない…。でも娘ちゃんの幼稚園生活を考えると、安易に抜けるわけにもいかないですよね。とりあえずお店を探さなきゃ！ ってことで、同じクラスの別グループのママさんに話しかけてみたのですが…!?>>【まんが】ボスママから逃げたい(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ボスママから逃げたい 「女は少食でしょ？」私の食事だけを奪う彼氏の“異常な食い尽くし”に向き合った女性の実話 「なんでご近所さんがそんなこと知ってるの!?」妻がママ友に盛った話をペラペラ喋ってた！ 息子の友達からの呼ばれ方の理由とは