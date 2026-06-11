なんか…ヤバいグループに入ってしまったかもしれない…。

でも娘ちゃんの幼稚園生活を考えると、安易に抜けるわけにもいかないですよね。

とりあえずお店を探さなきゃ！ ってことで、同じクラスの別グループのママさんに話しかけてみたのですが…!?

>>【まんが】ボスママから逃げたい

(ウーマンエキサイト編集部)