11日の衆議院憲法審査会で、国民投票法改正案が審議入りした。中道改革連合の河西宏一議員は、EUの規制をモデルに、日本版の政治広告透明化ルールの導入を提言した。

【映像】ケンブリッジ・アナリティカ事件に言及した瞬間（実際の様子）

河西議員は「6月4日、私は本審査会で国民投票法のいわゆるCM規制およびネットの適正利用等について『内容は問わない、しかし手段は問う』という会派の基本姿勢を示しました。本日はその具体策の核心である透明性の公示、すなわちEUの政治広告透明化規則をモデルとする日本版制度の意義についてより具体的に述べたい」と切り出し、EUのTTPA（政治広告の透明化およびターゲティングに関する規則）について紹介した。

河西議員によると、TTPAは、ロシア等による偽情報工作、ケンブリッジ・アナリティカ事件（英国の選挙コンサル会社がFacebookから最大8700万人分の個人情報を不正流用し、米大統領選や英国のEU離脱住民投票に影響を与えようとしたとされる事件）等を踏まえ、2024年3月に採択した政治広告ルール。選挙の政党や候補者の広告や国民投票に係る広告も対象としている。

その核心は透明性の公示の義務づけで、各政治広告に対して・広告のスポンサー（資金源）の身元・当該広告に支出された金額の総額およびその出所が公的か私的か、またEU域内か域外かの情報・広告がいかなる選挙または国民投票に関連するものであるか・ターゲティング等が行われている場合、その対象、基準、使用された個人データの種類などを表示することが義務付けられているほか、欧州委員会が設立する公開の政治広告レポジトリー（広告ライブラリー）への登録も義務づけられ、誰もが検索・分析できるオープンな仕組みとなっているという。

「ネット広告の規律存在しない」河西議員が不備を指摘

河西議員は「翻って我が国の現状ですが、公選法ではネット広告の出し手、資金源の透明性を担保する規律はなく、国民投票法に至ってはネット広告に関する規律そのものが存在しないのが実情です」と日本の規制の不備を指摘。

そして「ここで重要なのはTTPAが採用したアプローチが表現の内容を規制するものではなく、誰がいくら、どの国の資金で、誰に向けて発信したのかを明らかにする、いわば情報環境の照明をともす手法であるという点です」と表現の自由を縛るものではないとした。

そのうえで、「各会派の皆様に以下の方向での合意形成を提案したい。第1に国民投票法に政治広告を透明化する日本版TTPAを新設すること。この措置は当然ながら公選法への導入もあわせて行うべきです。第2にその中核としてスポンサーの身元、広告費総額、資金の出所国、ターゲティング等に関する情報を表示する透明性の公示を義務化すること。第3に外国主体による国民投票運動広告を投票期日前一定期間遮断すること。第4に現在各党協議会で議論が進む公選法および情報流通プラットフォーム対処法の改正と整合的に設計し、選挙と国民投票の両面で一貫した情報環境を整備すること」と提言した。

最後に「透明性の公示は出し手の自由を奪うものではなく、受け手である主権者の知る権利を支えるものです。各会派の皆様の建設的なご議論をお願いします」と述べて締めくくった。（ABEMA NEWS）