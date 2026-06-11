【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）

【映像】U-19日本代表 vs U-19ベネズエラ代表（生中継）

U-19日本代表は日本時間6月11日、フランスで開催されているモーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）のグループステージ第4戦でU-19ベネズエラ代表と対戦。20時半のキックオフに先立ってスタメンが発表された。

2027年のU-20ワールドカップと2028年のロサンゼルス五輪を目指すU-19日本代表は、2チームに分かれて活動中で、アメリカ・メキシコ遠征組はワールドカップに臨むA代表のトレーニングパートナーを兼務。フランス遠征組は、U-21年代の10か国が集うモーリスレベロトーナメントを戦っている。

日本は3−3で引き分けた第1戦のコートジボワール戦、続く1-4で敗れたポルトガル戦、1-0で初勝利をあげたカナダ戦を経て、グループステージ突破をかけて1勝1敗1分で第4戦に臨む。カナダ戦からはスタメン6人を変更し、第2戦スタメンで今大会得点もあげている浅田大翔やマギージェラニー蓮らが先発に復帰した。キャプテンは浅田が務める。決勝トーナメント進出にはこの試合で日本が勝利し、ポルトガルがカナダに敗れ、尚且つ得失点差で大差を埋める必要がある。

発表されたスタメン一覧

【スタメン】

▼GK

23 松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）

▼DF

4 久保遥夢（名古屋グランパス）

5 村上慶（横浜F・マリノス）

18 永井大義（ベガルタ仙台）

22 関徳晴（川崎フロンターレ）

▼MF

2 松本果成（湘南ベルマーレ）

6 菅原悠太（FC東京）

10 小林志紋（サンフレッチェ広島）

16 エドワード真秀（RB大宮アルディージャ）

▼FW

11 浅田大翔（横浜F・マリノス）c

21 マギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）

【ベンチスタート】

1 小川煌（サンフレッチェ広島）

3 秦樹（横浜FC）

7 神田泰斗（RB大宮アルディージャ）

8 岩崎亮佑（横浜FC）

9 大西利都（早稲田大学）

12 ノグチピント天飛（筑波大学）

13 中積爲（ガンバ大阪）

14 山下翔大（水戸ホーリーホック）

15 荒木仁翔（いわきFC）

19 木寺優直（RB大宮アルディージャ）

20 日高元（RB大宮アルディージャ）

（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）