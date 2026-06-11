Netflixのドキュメンタリーシリーズ『サイモン・コーウェル：The Next Act』から誕生した7人組ボーイバンド December 10が、デビューEP『On Your Side』（読み：オン・ユア・サイド）を7月10日にリリースする。

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結成半年記念日にあたる6月10日に明かされた今回のリリース。今作には、新曲「On Your Side」を含む全8曲が収録される。グループは先日、UK大手ラジオ局主催の8万人規模イベント『サマータイム・ボール』に出演し、メンバーが夢だと語っていたウェンブリー・アリーナでのパフォーマンスを実現させたばかりだ。

あわせて発売される国内盤には、4月に初来日した際にメンバー同士で撮影した未公開フィルム写真を追加した国内盤限定ブックレットが封入される。また、先着特典として“撮り下ろしセルフィートレーディングカード”が付属。国内盤は7月17日に発売され、現在予約を受付中だ。

なお、『SUMMER SONIC 2026』への出演に向けた来日時には、さらなる企画も調整中だという。

＜December 10 コメント＞

作品としてまとまった音源をリリースできること、そしてこの8か月間スタジオで作り上げてきたものを世界中の皆さんと共有できることが、本当に信じられないくらい嬉しいです。世界各地のスタジオで、世界最高峰のプロデューサーたちと一緒に制作できたことを心から幸運に思っています。人生ってすごい！！僕たちが愛しているのと同じくらい、皆さんにも気に入ってもらえたら嬉しいです

（文＝リアルサウンド編集部）