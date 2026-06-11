LPGA Tour公式Instagramは6月7日に投稿を更新し、サントリー所属の渋野日向子（27）が全米女子オープン選手権の会場で笑顔を見せる動画を公開した。投稿では「Smiling Cinderella living up to her nickname」と、スマイリングシンデレラの愛称についての一文を添え、明るい表情でファンに応える姿を紹介している。渋野は同大会で通算イーブンパーの17位に入り、今季最高順位でメジャーの戦いを終えた。

【画像】渋野日向子「やってやる！」笑顔のオフショット公開 予選落ち後の心境に応援の声「頑張れシブコ」「活躍に期待大」

公開された動画では、淡いイエローのシャツに黒のベストを合わせた渋野が、コース脇で手を振りながら笑顔を見せている。首元にはオレンジのストラップをかけ、手にはキャップやサングラス、ボトルを持つなど、会場での自然な雰囲気も伝わる一幕。やわらかな表情でギャラリーに応える姿から、親しみやすい“シブコスマイル”の魅力がにじんでいる。

【画像】笑顔で手を振る渋野（画像はLPGA Tour公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「メチャかわいいですね 最高ですよ」「まだまだ優勝狙える位置。応援しています」「やっぱりシブちゃんの笑顔が1番」「SMILE is back」といった声が寄せられている。